NVIDIAのGPU「GeForce RTX 3070 Ti」の海外レビューまとめ

Engadgetは3070 Tiについて、「2070 SUPERの確実な代替品ではあるものの、3070から大きな進歩は見られません」と指摘。3070 Tiのパフォーマンスは3070からわずかしか向上していないにもかかわらず、価格は100ドル(約1万1000円)も高騰しており、さらに100ドル積めばはるかに高性能な3080を購入できるということで「3070 Tiが売れるのかは誰にもわかりません」と記しました。 3070 Tiのパフォーマンス向上が3070からそれほど見られないことは前述の通り。それ以外にも、3070 Tiは3070よりも多くの電力を必要とするため、何時間もゲームをプレイすると「3070よりも熱くなった」とEngadgetは記しています。実際に同じ環境・構成でゲームをプレイした際、3070は約70度で横ばいになるのに対して、3070 Tiは78度まで上昇したそうです。そのため、3070 Tiは3070よりもよくファンが回ります。 NVIDIA RTX 3070 Ti review: A solid replacement for the 2070 Super | Engadget https://www.engadget.com/nvidia-rtx-3070-ti-review-2070-super-replacement-130036224.html

実際、3070 Tiと3070をスペック上の数値で比較しても、 CUDA コア数、テクスチャユニット数、 Tensorコア 数、RTコア数は4.16%しか増加しておらず、ブーストクロックの増加はそれより低く、ROPに至っては数値上の変化はありません。また、実際に複数のベンチマークテストを行ったところ、「テストのスコアはほぼ同点で、最も一般的な結果は『3070 Tiが3070よりも7%ほどスコアを伸ばしている』というものでした」とArs Technicaは記しています。 RTX 3070 Ti review: Nvidia leaves the GPU fast lane (for now) | Ars Technica https://arstechnica.com/gadgets/2021/06/rtx-3070-ti-review-nvidia-has-flipped-its-turn-signal-out-of-the-gpu-fast-lane/

2021年06月10日 19時00分00秒 in ハードウェア, Posted by logu_ii

