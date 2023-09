2023年09月07日 20時00分 ハードウェア

AMD「Radeon RX 7800 XT」と「Radeon RX 7700 XT」は1440pゲーミングで性能を発揮するも画像生成AIには不適



AMDのGPU「Radeon RX 7800 XT」と「Radeon RX 7700 XT」を搭載したグラフィックボードが日本でも2023年9月8日(金)に発売されます。Radeon RX 7800 XTとRadeon RX 7700 XTを一足先に触った複数の海外メディアがゲームや生成AIにおける性能を報告していたので、まとめてみました。



AMD、新しい「AMD Radeon RX 7800 XT」および「Radeon RX 7700 XT」グラフィックス カードを発表

https://www.amd.com/ja/newsroom/press-releases/2023-08-28-amd-radeon-rx-7800-xt.html



Review: AMD’s Radeon RX 7700 XT and 7800 XT are almost great | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2023/09/amd-rx-7700-xt-and-7800-xt-review-closing-out-the-fine-i-guess-gpu-generation/



AMD Radeon RX 7800 XT Review: The Lateral Pass | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/reviews/amd-radeon-rx-7800-xt-review



AMD Radeon RX 7700 XT Review: Stuck in the Middle | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/reviews/amd-radeon-rx-7700-xt-review



Radeon RX 7800 XTとRadeon RX 7700 XTはどちらも1440pゲーミングをターゲットにしたGPUで、AMDはRadeon RX 7800 XTを「1440pゲーミング向けの最高水準のグラフィックスカード」、Radeon RX 7700 XTを「1440pゲーミング向けの主力製品」と位置付けています。



海外メディアのArs Technicaが複数のゲームを解像度1440pでプレイして平均フレームレート(fps)を測定した結果が以下。「ボーダーランズ3」ではRadeon RX 7800 XTは平均132.6fps、Radeon RX 7700 XTは平均117.0fpsを記録し、GeForce RTX 4070の平均113.2fpsを上回りました。





一方で、「サイバーパンク2077」ではRadeon RX 7800 XTは平均26.7fps、Radeon RX 7700 XTは平均23.7fpsで、GeForce RTX 4070の平均37.7fpsよりも低い結果に。





海外メディアのTweakTownが「アサシン クリード ヴァルハラ」「ボーダーランズ3」「サイバーパンク2077」「DOOM Eternal」などを含む15種のゲームを1440pでプレイした際の平均fpsを算出した結果が以下。Radeon RX 7800 XTはGeForce RTX 4070とGeForce RTX 4070 Tiの間の性能で、Radeon RX 7700 XTはGeForce RTX 3070とGeForce RTX 3080の間の性能を示しました。





近年は画像生成AIなどで活用するためにGPUを求めている人が増えています。海外メディアのTom's Hardwareは画像生成AI「Stable Diffusion」で解像度512×512ピクセルの画像を生成した際に、1分当たり何枚の画像を生成できるのか確かめました。その結果、Radeon RX 7800 XTは1分当たり10.8枚、Radeon RX 7700 XTは1分当たり8.821枚の画像を生成できることが明らかになりました。Radeon RX 7800 XTには16GB、Radeon RX 7700 XTには12GBのGDDR6 VRAMが搭載されていますが、VRAMを8GBしか搭載していないGeForce RTX 4060よりも劣る結果です。Radeon RX 7800 XTやRadeon RX 7700 XTを画像生成AIに使うGPUとして選択するのは避けた方がよさそうとTom's Hardwareは評しています。