AMD製GPU「Radeon RX 7900」シリーズのベンチマークの海外レビューまとめ、NVIDIA純正GPUの「GeForce RTX 4080」と比較した結果とは?



AMDから2022年12月13日(火)に次世代GPUアーキテクチャ「RDNA 3」を採用したGPU「Radeon RX 7900 XTX」と「Radeon RX 7900 XT」が発売され、すでにRadeon RX 7900シリーズを入手した海外メディアがそのベンチマーク結果や使用感を報告しています。また、Radeon RX 7900 XTXのライバルとなるNVIDIAの「GeForce RTX 4080」などのGPUとの比較も行われています。



Radeon 7900 XTX and XT review: Faster, hotter, and cheaper than the RTX 4080 | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2022/12/review-amds-radeon-rx-7900-gpus-are-great-4k-gaming-gpus-with-caveats/



AMD Radeon RX 7900 XT and Radeon RX 7900 XTX review: rise of the reds | Rock Paper Shotgun

https://www.rockpapershotgun.com/amd-radeon-rx-7900-xt-and-radeon-rx-7900-xtx-review-rise-of-the-reds



AMD RX 7900 XT review | PC Gamer

https://www.pcgamer.com/amd-rx-7900-xt-review-performance-specs/



Radeon RX 7900シリーズは2022年11月3日に発表されたAMD製の次世代GPUです。RX 7900 XTはRX 7900 XTXの廉価グレードという位置付けで、以下の画像はAMDが示した、RX 7900 XTとRX 7900 XTXのスペック比較画像です。RX 7900 XTでは84個のコンピュートユニットがRX 7900 XTXでは96個に増加しています。この他にもさまざまな点でRX 7900 XTXがRX 7900 XTを上回っています。





Ars Technicaがベンチマークソフト「3DMark」を実行した結果が以下の画像です。RX 7900 XTXはFire Strike UltraのスコアでRTX 4080を上回っている一方、その他のスコアではRTX 4080を下回っています。





ROCK PAPER SHOTGUNは、各種GPUでさまざまなゲームをプレイした際の平均フレームレート(fps)を比較しています。以下の画像は各種ゲームを4K設定で動作させた結果です。一例として、「FINAL FANTASY XV」ではRX 7900 XTXの平均fpsは93fps。





「Assassin's Creed Valhalla」や「HITMAN 3」だと、RX 7900 XTXがRTX 4080の平均fpsを上回りました。





また、PC GAMERが「Metro Exodus」のベンチマークテストを3回繰り返し、各種GPUの発熱を計測した結果が以下の画像です。RTX 4080の平均温度が59℃だったのに対して、RX 7900 TXTは平均温度が80℃で高温になるという結果が出ています。





なお、価格で比較するとRX 7900 XTXの希望小売価格が999ドル(約13万7600円)、RTX 4080は1199ドル(日本販売価格は21万9800円)からなので、コストパフォーマンスで考えるとRX 7900 XTXのほうが優れているといえそうです。廉価版であるRX 7900 XTの希望小売価格は899ドル(約12万3800円)です。