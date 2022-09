2022年09月27日 12時30分 ハードウェア

5nmで製造されるAMD製CPU「Ryzen 7000シリーズ」の海外レビューまとめ、Intel製CPUとの性能差やゲーミング性能が明らかに



DDR5メモリーやPCIe 5.0に対応したAMD製CPU「Ryzen 7000」シリーズが、日本では2022年9月30日(金)に発売予定です。そんな「Ryzen 7000」シリーズを一足早く入手した海外メディアがベンチマークスコアなどを公開していたので、Intel製CPUとの性能の差や前世代Ryzenと比べた性能向上をまとめてみました。



「Ryzen 7000」シリーズは「Zen 4」アーキテクチャを採用するCPUで、DDR5やPCIe 5.0といった最新規格に対応しつつ前世代の「Ryzen 5000」シリーズと比べてIPCが平均13%、シングルスレッド性能が最大29%向上していることがアピールされています。「Ryzen 7000」シリーズ発表時の情報は、以下の記事に詳しくまとまっています。



「Ryzen 7000」シリーズのうち、詳細が発表されている「Ryzen 9 7950X」「Ryzen 9 7900X」「Ryzen 7 7700X」「Ryzen 5 7600X」のスペックは以下の通り。「Ryzen 5000」シリーズまではハイエンドCPUにGPUが内蔵されていませんでしたが、「Ryzen 7000」シリーズではすべてのCPUにRDNA 2世代のGPUが2コア内蔵されています。



モデル コア数 スレッド数 ベースクロック ブーストクロック キャッシュ PCIe 内蔵GPUコア数 TDP 希望小売価格 Ryzen 9 7950X 16コア 32スレッド 4.5GHz 5.7GHz 80MB Gen 5 2コア 170W 699ドル(約10万1000円) Ryzen 9 7900X 12コア 24スレッド 4.7GHz 5.6GHz 76MB Gen 5 2コア 170W 549ドル(約7万9000円) Ryzen 7 7700X 8コア 16スレッド 4.5GHz 5.4GHz 40MB Gen 5 2コア 105W 399ドル(約5万8000円) Ryzen 5 7600X 6コア 12スレッド 4.7GHz 5.3GHz 38MB Gen 5 2コア 105W 299ドル(約4万3000円)



海外メディアのAnandTechがまとめたブラウザ実行性能計測ツール「Octane 2.0」の実行結果が以下。「Ryzen 9 7950X」と「Ryzen 5 7600X」は前世代のRyzenを大きく上回る結果を記録し、IntelのハイエンドCPU「Intel Core i9-12900K」の結果も上回っています。なお、AnandTechは「Ryzen 7000」シリーズのテスト時には「DDR5-5200 CL44」のメモリを使用し、「12世代Intel Core プロセッサー」のテスト時には「DDR5-4800 (B) CL40」のメモリを使用したとのこと。





動画変換ソフト「Handbrake」で1080pのムービーを720pに変換した際の秒間処理フレーム数(fps)をまとめた図が以下。「Ryzen 9 7950X」と「Ryzen 5 7600X」は前世代のRyzenシリーズのfpsを上回っていますが、「12世代Intel Core プロセッサー」の上位モデルの方が良好なfpsを記録しました。





1080pのムービーを4Kに変換した際のfpsが以下。この設定では「Ryzen 9 7950X」が他のCPUを引き離して最も高いfpsを記録しました。





海外メディアのTom's Hardwareは、「GeForce RTX 2080 Ti」を搭載したマシンで各CPUのゲーム性能を計測しています。「ファークライ6」をフルHD・高画質設定で動作させた際の秒間描画フレーム数(fps)が以下。「Ryzen 7000」シリーズのCPUは3D V-Cache技術を採用したCPU「Ryzen 7 5800X3D」を除くすべてのCPUより高いfpsを記録しています。なお、「PBO」と記されたスコアはAMDが提供する自動オーバークロック機能「Precision Boost OverDrive(PBO)」を有効化した際のスコアです。





「ウォッチドッグス レギオン」を動作させた際のfpsはこんな感じ。最も高いfpsを記録したのは全コアを5.1GHzにオーバークロックした「Intel Core i9-12900K」で、その次に「Ryzen 7 5800X3D」やPBOを有効化した「Ryzen 9 7950X」が続きます。





なお、「Ryzen 7000」シリーズではすべてのモデルにRDNA 2世代のGPUが2コア搭載されています。しかし、Tom's Hardwareが内蔵GPUのゲーム性能を検証しようとしたところ、ゲームが起動しないか、起動しても非常にカクカクとした動作で快適なプレイは不可能だったとのこと。このため、「Ryzen 7000」シリーズを搭載したゲーミングPCを組む際は、別売りのグラフィックボードを用意する必要がありそうです。