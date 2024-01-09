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AMDが4万円台でVRAM容量16GBのグラボ「Radeon RX 7600 XT」と1440pゲームをサクサク動かせるGPU内蔵プロセッサ「Ryzen 8000G」シリーズを発表


AMDがデスクトップ向けプロセッサ「Ryzen 8000G」シリーズとVRAM容量16GBのグラフィックボード「Radeon RX 7600 XT」を2024年1月8日に発表しました。同時に、2020年に登場したデスクトップ向けプロセッサ「Ryzen 5000」シリーズの新モデルも発表されています。

AMD Reveals Next-Gen Desktop Processors for Extreme PC Gaming and Creator Performance :: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)
https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1177/amd-reveals-next-gen-desktop-processors-for-extreme-pc

AMD Unveils AMD Radeon RX 7600 XT Graphics Card – Incredible Gaming at 1080p and Beyond for Under $350 :: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)
https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1176/amd-unveils-amd-radeon-rx-7600-xt-graphics-card

AMD Radeon™ RX 7600 XT | AMD
https://www.amd.com/en/products/graphics/amd-radeon-rx-7600-xt

◆高性能GPUを内蔵したデスクトップ向けプロセッサ「Ryzen 8000G」シリーズ
「Ryzen 8000G」シリーズはZen4アーキテクチャのCPUとGPU「Radeon 780M」を組み合わせたプロセッサで、AAA級のゲームを1080pで快適に動作させられるとのこと。一部のモデルにはAI処理チップ(NPU)も搭載されており、ゲームだけでなくAI処理性能の高さもアピールされています。また、全モデルにCPUオーバークロック機能「Precision Boost Overdrive(PBO)」やメモリオーバークロック機能「AMD Extended Profiles for Overclocking(AMD EXPO)」が搭載されていることも特徴です。

Introducing AMD Ryzen 8000G Series processors, taking high performance computing to the next level in gaming, AI PCs, and ultra-small form factors. pic.twitter.com/H5hRXl3TDk

— AMD (@AMD)


今回発表された4モデルのスペックは以下の通り。また、「Ryzen 8000G」シリーズの発売日は2024年1月31日です。

モデルRyzen 7 8700GRyzen 5 8600GRyzen 5 8500GRyzen 3 8300G
コア数8664
スレッド数1612128
ベース周波数4.2GHz4.3GHz3.5GHz3.4GHz
ブースト周波数最大5.1GHz最大5.0GHz最大5.0GHz最大4.9GHz
合計キャッシュ容量24MB22MB22MB12MB
TDP65W65W65W65W
NPUありありなしなし
希望小売価格329ドル(約4万7000円)229ドル(約3万3000円)179ドル(約2万6000円)不明


◆VRAMを16GB搭載したグラフィックボード「Radeon RX 7600 XT」
Radeon RX 7600 XTは希望小売価格329ドル(約4万7000円)という比較的安価な価格ながら16GBという大容量のVRAMを備えたグラフィックボードです。Radeon RX 7600 XTは1080pでのゲームプレイにおいて高い性能を発揮するほか、超解像技術「AMD FidelityFX Super Resolution 3(FSR 3)」によって1440pでのゲームプレイにも対応可能とのこと。

Introducing the AMD Radeon RX 7600 XT Graphics Card.

Featuring 16 GB of memory, it offers high frame rate, immersive 1080p gaming in the latest titles, and the power to step up to 1440p with next-gen technologies.

Details: https://t.co/kp0AKBiut5 pic.twitter.com/hJTXlEwQ6D

— AMD (@AMD)


Radeon RX 7600 XTを搭載したPCで「アサシン クリード ミラージュ」や「バルダーズ・ゲート3」などのゲームを「解像度：1080p」「画質設定：最高」「FSR：有効」という設定で動作させた際の平均フレームレートが以下。多くのゲームで3桁台のフレームレートを記録していることが分かります。


「解像度：1440p」「画質設定：最高」「FSR：有効」だとこんな感じ。1080pよりフレームレートは下がるものの、多くのゲームで3桁台をキープしています。


Radeon RX 7600 XTのスペックは以下の通り。また、Radeon RX 7600 XTの発売日は2024年1月24日です。

モデルRadeon RX 7600 XT
コンピュートユニット数32
AIアクセラレータ数64
レイトレーシングユニット数32
VRAM容量16GB
ゲームクロック2.47GHz
ブーストクロック最大2.76GHｚ
メモリインターフェース128-bit
インフィニティキャッシュ32MB
TBP190W
希望小売価格329ドル(約4万7000円)


◆「Ryzen 5000」シリーズの新モデル
AMDは「Ryzen 5000」シリーズの新モデルとして以下の4モデルを発表しました。4モデルとも発売日は2024年1月31日です。

モデルRyzen 7 5700X3DRyzen 7 5700Ryzen 5 5600GTRyzen 5 5500GT
コア数8866
スレッド数16161212
ベース周波数3.0GHz3.7GHz3.6GHz3.6GHz
ブースト周波数最大4.1GHz最大4.6GHz最大4.6GHz最大4.4GHz
合計キャッシュ容量100MB20MB19MB19MB
TDP105W65W65W65W
NPUなしなしなしなし
希望小売価格249ドル(約3万6000円)175ドル(約2万5000円)140ドル(約2万円)125ドル(約1万8000円)

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in ハードウェア, Posted by log1o_hf

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