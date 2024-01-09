AMDが4万円台でVRAM容量16GBのグラボ「Radeon RX 7600 XT」と1440pゲームをサクサク動かせるGPU内蔵プロセッサ「Ryzen 8000G」シリーズを発表
AMDがデスクトップ向けプロセッサ「Ryzen 8000G」シリーズとVRAM容量16GBのグラフィックボード「Radeon RX 7600 XT」を2024年1月8日に発表しました。同時に、2020年に登場したデスクトップ向けプロセッサ「Ryzen 5000」シリーズの新モデルも発表されています。
AMD Reveals Next-Gen Desktop Processors for Extreme PC Gaming and Creator Performance :: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)
https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1177/amd-reveals-next-gen-desktop-processors-for-extreme-pc
AMD Unveils AMD Radeon RX 7600 XT Graphics Card – Incredible Gaming at 1080p and Beyond for Under $350 :: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)
https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1176/amd-unveils-amd-radeon-rx-7600-xt-graphics-card
AMD Radeon™ RX 7600 XT | AMD
https://www.amd.com/en/products/graphics/amd-radeon-rx-7600-xt
◆高性能GPUを内蔵したデスクトップ向けプロセッサ「Ryzen 8000G」シリーズ
「Ryzen 8000G」シリーズはZen4アーキテクチャのCPUとGPU「Radeon 780M」を組み合わせたプロセッサで、AAA級のゲームを1080pで快適に動作させられるとのこと。一部のモデルにはAI処理チップ(NPU)も搭載されており、ゲームだけでなくAI処理性能の高さもアピールされています。また、全モデルにCPUオーバークロック機能「Precision Boost Overdrive(PBO)」やメモリオーバークロック機能「AMD Extended Profiles for Overclocking(AMD EXPO)」が搭載されていることも特徴です。
Introducing AMD Ryzen 8000G Series processors, taking high performance computing to the next level in gaming, AI PCs, and ultra-small form factors. pic.twitter.com/H5hRXl3TDk— AMD (@AMD)
今回発表された4モデルのスペックは以下の通り。また、「Ryzen 8000G」シリーズの発売日は2024年1月31日です。
|モデル
|Ryzen 7 8700G
|Ryzen 5 8600G
|Ryzen 5 8500G
|Ryzen 3 8300G
|コア数
|8
|6
|6
|4
|スレッド数
|16
|12
|12
|8
|ベース周波数
|4.2GHz
|4.3GHz
|3.5GHz
|3.4GHz
|ブースト周波数
|最大5.1GHz
|最大5.0GHz
|最大5.0GHz
|最大4.9GHz
|合計キャッシュ容量
|24MB
|22MB
|22MB
|12MB
|TDP
|65W
|65W
|65W
|65W
|NPU
|あり
|あり
|なし
|なし
|希望小売価格
|329ドル(約4万7000円)
|229ドル(約3万3000円)
|179ドル(約2万6000円)
|不明
◆VRAMを16GB搭載したグラフィックボード「Radeon RX 7600 XT」
Radeon RX 7600 XTは希望小売価格329ドル(約4万7000円)という比較的安価な価格ながら16GBという大容量のVRAMを備えたグラフィックボードです。Radeon RX 7600 XTは1080pでのゲームプレイにおいて高い性能を発揮するほか、超解像技術「AMD FidelityFX Super Resolution 3(FSR 3)」によって1440pでのゲームプレイにも対応可能とのこと。
Introducing the AMD Radeon RX 7600 XT Graphics Card.— AMD (@AMD)
Featuring 16 GB of memory, it offers high frame rate, immersive 1080p gaming in the latest titles, and the power to step up to 1440p with next-gen technologies.
Details: https://t.co/kp0AKBiut5 pic.twitter.com/hJTXlEwQ6D
Radeon RX 7600 XTを搭載したPCで「アサシン クリード ミラージュ」や「バルダーズ・ゲート3」などのゲームを「解像度：1080p」「画質設定：最高」「FSR：有効」という設定で動作させた際の平均フレームレートが以下。多くのゲームで3桁台のフレームレートを記録していることが分かります。
「解像度：1440p」「画質設定：最高」「FSR：有効」だとこんな感じ。1080pよりフレームレートは下がるものの、多くのゲームで3桁台をキープしています。
Radeon RX 7600 XTのスペックは以下の通り。また、Radeon RX 7600 XTの発売日は2024年1月24日です。
|モデル
|Radeon RX 7600 XT
|コンピュートユニット数
|32
|AIアクセラレータ数
|64
|レイトレーシングユニット数
|32
|VRAM容量
|16GB
|ゲームクロック
|2.47GHz
|ブーストクロック
|最大2.76GHｚ
|メモリインターフェース
|128-bit
|インフィニティキャッシュ
|32MB
|TBP
|190W
|希望小売価格
|329ドル(約4万7000円)
◆「Ryzen 5000」シリーズの新モデル
AMDは「Ryzen 5000」シリーズの新モデルとして以下の4モデルを発表しました。4モデルとも発売日は2024年1月31日です。
|モデル
|Ryzen 7 5700X3D
|Ryzen 7 5700
|Ryzen 5 5600GT
|Ryzen 5 5500GT
|コア数
|8
|8
|6
|6
|スレッド数
|16
|16
|12
|12
|ベース周波数
|3.0GHz
|3.7GHz
|3.6GHz
|3.6GHz
|ブースト周波数
|最大4.1GHz
|最大4.6GHz
|最大4.6GHz
|最大4.4GHz
|合計キャッシュ容量
|100MB
|20MB
|19MB
|19MB
|TDP
|105W
|65W
|65W
|65W
|NPU
|なし
|なし
|なし
|なし
|希望小売価格
|249ドル(約3万6000円)
|175ドル(約2万5000円)
|140ドル(約2万円)
|125ドル(約1万8000円)
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