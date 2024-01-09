2024年01月09日 12時09分 ハードウェア

AMDが4万円台でVRAM容量16GBのグラボ「Radeon RX 7600 XT」と1440pゲームをサクサク動かせるGPU内蔵プロセッサ「Ryzen 8000G」シリーズを発表



AMDがデスクトップ向けプロセッサ「Ryzen 8000G」シリーズとVRAM容量16GBのグラフィックボード「Radeon RX 7600 XT」を2024年1月8日に発表しました。同時に、2020年に登場したデスクトップ向けプロセッサ「Ryzen 5000」シリーズの新モデルも発表されています。



AMD Reveals Next-Gen Desktop Processors for Extreme PC Gaming and Creator Performance :: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)

https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1177/amd-reveals-next-gen-desktop-processors-for-extreme-pc



AMD Unveils AMD Radeon RX 7600 XT Graphics Card – Incredible Gaming at 1080p and Beyond for Under $350 :: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)

https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1176/amd-unveils-amd-radeon-rx-7600-xt-graphics-card



AMD Radeon™ RX 7600 XT | AMD

https://www.amd.com/en/products/graphics/amd-radeon-rx-7600-xt



◆高性能GPUを内蔵したデスクトップ向けプロセッサ「Ryzen 8000G」シリーズ

「Ryzen 8000G」シリーズはZen4アーキテクチャのCPUとGPU「Radeon 780M」を組み合わせたプロセッサで、AAA級のゲームを1080pで快適に動作させられるとのこと。一部のモデルにはAI処理チップ(NPU)も搭載されており、ゲームだけでなくAI処理性能の高さもアピールされています。また、全モデルにCPUオーバークロック機能「Precision Boost Overdrive(PBO)」やメモリオーバークロック機能「AMD Extended Profiles for Overclocking(AMD EXPO)」が搭載されていることも特徴です。



Introducing AMD Ryzen 8000G Series processors, taking high performance computing to the next level in gaming, AI PCs, and ultra-small form factors. pic.twitter.com/H5hRXl3TDk — AMD (@AMD)



今回発表された4モデルのスペックは以下の通り。また、「Ryzen 8000G」シリーズの発売日は2024年1月31日です。



モデル Ryzen 7 8700G Ryzen 5 8600G Ryzen 5 8500G Ryzen 3 8300G コア数 8 6 6 4 スレッド数 16 12 12 8 ベース周波数 4.2GHz 4.3GHz 3.5GHz 3.4GHz ブースト周波数 最大5.1GHz 最大5.0GHz 最大5.0GHz 最大4.9GHz 合計キャッシュ容量 24MB 22MB 22MB 12MB TDP 65W 65W 65W 65W NPU あり あり なし なし 希望小売価格 329ドル(約4万7000円) 229ドル(約3万3000円) 179ドル(約2万6000円) 不明



◆VRAMを16GB搭載したグラフィックボード「Radeon RX 7600 XT」

Radeon RX 7600 XTは希望小売価格329ドル(約4万7000円)という比較的安価な価格ながら16GBという大容量のVRAMを備えたグラフィックボードです。Radeon RX 7600 XTは1080pでのゲームプレイにおいて高い性能を発揮するほか、超解像技術「AMD FidelityFX Super Resolution 3(FSR 3)」によって1440pでのゲームプレイにも対応可能とのこと。



Introducing the AMD Radeon RX 7600 XT Graphics Card.



Featuring 16 GB of memory, it offers high frame rate, immersive 1080p gaming in the latest titles, and the power to step up to 1440p with next-gen technologies.



Details: https://t.co/kp0AKBiut5 pic.twitter.com/hJTXlEwQ6D — AMD (@AMD)



Radeon RX 7600 XTを搭載したPCで「アサシン クリード ミラージュ」や「バルダーズ・ゲート3」などのゲームを「解像度：1080p」「画質設定：最高」「FSR：有効」という設定で動作させた際の平均フレームレートが以下。多くのゲームで3桁台のフレームレートを記録していることが分かります。





「解像度：1440p」「画質設定：最高」「FSR：有効」だとこんな感じ。1080pよりフレームレートは下がるものの、多くのゲームで3桁台をキープしています。





Radeon RX 7600 XTのスペックは以下の通り。また、Radeon RX 7600 XTの発売日は2024年1月24日です。



モデル Radeon RX 7600 XT コンピュートユニット数 32 AIアクセラレータ数 64 レイトレーシングユニット数 32 VRAM容量 16GB ゲームクロック 2.47GHz ブーストクロック 最大2.76GHｚ メモリインターフェース 128-bit インフィニティキャッシュ 32MB TBP 190W 希望小売価格 329ドル(約4万7000円)



◆「Ryzen 5000」シリーズの新モデル

AMDは「Ryzen 5000」シリーズの新モデルとして以下の4モデルを発表しました。4モデルとも発売日は2024年1月31日です。



モデル Ryzen 7 5700X3D Ryzen 7 5700 Ryzen 5 5600GT Ryzen 5 5500GT コア数 8 8 6 6 スレッド数 16 16 12 12 ベース周波数 3.0GHz 3.7GHz 3.6GHz 3.6GHz ブースト周波数 最大4.1GHz 最大4.6GHz 最大4.6GHz 最大4.4GHz 合計キャッシュ容量 100MB 20MB 19MB 19MB TDP 105W 65W 65W 65W NPU なし なし なし なし 希望小売価格 249ドル(約3万6000円) 175ドル(約2万5000円) 140ドル(約2万円) 125ドル(約1万8000円)