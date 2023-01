IntelのCPU「Core i9-13900T」は前世代と比べて最大15％高速かつ消費電力が半分以下というベンチマーク結果

Intelは、2023年1月3日に第13世代インテルCoreプロセッサーの「 Core i9-13900T 」を発売しました。そんなCore i9-13900Tと前世代のフラッグシップCPU「 Core i9-12900K 」のベンチマーク比較結果が海外メディアの Wccftech によって公開されています。 Intel Core i9-13900T CPU Benchmarks Show Faster Than 12900K 125W Performance at 35W https://wccftech.com/intel-core-i9-13900t-cpu-benchmarks-show-faster-than-12900k-125w-performance-at-35w/ Core i9-13900TとCore i9-12900Kのスペックを比較するとこんな感じ。Core i9-13900TはCore i9-12900Kよりもコア数およびスレッド数で、Pコア・Eコア共にベース周波数が大幅に減少しています。またCore i9-12900Kの最大消費電力は241Wですが、Core i9-13900Tの最大消費電力は106Wと、Core i9-12900Kから半分以下の消費電力に抑えられています。

2023年01月18日 07時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1r_ut

