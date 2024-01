2024年01月30日 19時00分 ハードウェア

フォートナイトをフルHD・120fps超えで動かせるGPU内蔵CPU「Ryzen 8000G」シリーズの海外レビューまとめ



AMDのGPU内蔵CPU「Ryzen 8000G」シリーズが2024年2月2日に発売されます。Ryzen 8000GシリーズはZen 4アーキテクチャのCPUとRDNA3アーキテクチャのGPUを組み合わせたAPUで、AMDは重量級ゲームを1080pで快適に動作させられるとアピールしています。そんなRyzen 8000Gシリーズを一足先に入手した海外メディアがレビュー記事を公開していたので、各種性能をまとめてみました。



AMD Ryzen 7 8700G and Ryzen 5 8600G Review: Zen 4 APUs with RDNA3 Graphics

https://www.anandtech.com/show/21242/amd-ryzen-7-8700g-and-ryzen-5-8600g-review/



AMD Ryzen 5 8600G review: The ultimate budget-friendly CPU is here | Windows Central

https://www.windowscentral.com/hardware/cpu-gpu-components/amd-ryzen-5-8600g-review



AMD Ryzen 7 8700G Review: Most Powerful Integrated Graphics | TechSpot

https://www.techspot.com/review/2796-amd-ryzen-8700g/



◆ラインナップ

Ryzen 8000Gシリーズは「Ryzen 7 8700G」「Ryzen 5 8600G」「Ryzen 5 8500G」「Ryzen 3 8300G」の4種類が存在。各モデルのスペックは以下の通りです。海外メディアは上位モデルのRyzen 7 8700GとRyzen 5 8600Gを中心にレビューしています。



モデル Ryzen 7 8700G Ryzen 5 8600G Ryzen 5 8500G Ryzen 3 8300G コア数 8 6 6 4 スレッド数 16 12 12 8 ベース周波数 4.2GHz 4.3GHz 3.5GHz 3.4GHz ブースト周波数 最大5.1GHz 最大5.0GHz 最大5.0GHz 最大4.9GHz 合計キャッシュ容量 24MB 22MB 22MB 12MB グラフィック Radeon 780M Radeon 760M Radeon 740M Radeon 740M TDP 65W 65W 65W 65W NPU あり あり なし なし 希望小売価格 329ドル(約4万8000円) 229ドル(約3万4000円) 179ドル(約2万6000円) 不明



◆各種ベンチマーク結果

AnandTechがRyzen 7 8700GとRyzen 5 8600Gを搭載したマシンでベンチマークソフト「Cinebench R23」を実行した結果が以下。シングルスレッドテストではRyzen 7 8700Gが1698点でRyzen 5 8600Gが1760点でした。シングルスレッド性能では下位モデルのRyzen 5 8600Gが上位モデルのRyzen 7 8700Gをわずかに上回っています。





マルチスレッドテストではRyzen 7 8700Gが1万7539点、Ryzen 5 8600Gが1万3424点でした。どちらのモデルも前世代モデルを上回るスコアを記録しています。





AVIエンコードを実行した際の秒間処理フレーム数を比較したグラフが以下。Ryzen 7 8700Gは秒間417.02枚、Ryzen 5 8600Gは秒間349.31枚の処理が可能でした。Ryzen 5 8600Gは前世代上位モデルのRyzen 7 5700Gを上回る性能を記録しています。





Windows Centralが「Geekbench 6」を実行した結果はこんな感じ。Ryzen 7 8700Gのシングルコアスコアは2765点でマルチコアスコアは1万4383点。Ryzen 5 8600Gのシングルコアスコアは2589点でマルチコアスコアは1万504点です。





◆ゲーミング性能

1080pで「サイバーパンク2077」を中品質設定でプレイした際の平均フレームレートが以下。Ryzen 7 8700Gは27.4fpsで、Ryzen 5 8600Gは22.7fpsです。30fpsを切るため、快適とは言えなさそう。ただし、Ryzen 7 8700Gは超解像機能「AMD FidelityFX Super Resolution(FSR)」を有効化すれば37.2fpsで遊べるようです。





TechSpotはRyzen 7 8700Gで複数のゲームをプレイして平均fpsと最低fpsを報告しています。「バルダーズ・ゲート3」は1080p・低品質設定で平均49fpsでプレイできたとのこと。前世代のRyzen 7 5700Gは平均20fpsだったため、大きな進歩と言えます。





「Counter-Strike 2」を1080p・中品質設定でプレイした場合、Ryzen 7 8700Gの平均フレームレートは119fpsでした。60Hzモニターならかなり快適に遊べそうです。





「フォートナイト」は1080p・低品質設定で平均132fps。画質は低くなるものの、120Hzモニターの性能を十分に引き出しながらプレイ可能です。





◆AI性能

Ryzen 7 8700GとRyzen 5 8600GにはCPUやGPUに加えてNPUも内蔵されています。しかし、AnandTechによると記事作成時点ではAMDのNPUを有効に活用できるベンチマークツールは存在しないとのこと。そこで、AnandTechはNPUに依存しない性能検証を実施しています。



機械学習ライブラリ「TensorFlow」で画像を処理する速度を測定した結果が以下。Ryzen 7 8700Gは秒間9.06枚、Ryzen 5 8600Gは秒間7.31枚の画像を処理しており、前世代モデルの2倍以上の性能を発揮しています。





ベンチマークソフト「UL Procyon」の推論性能測定モードを実行した結果が以下。Ryzen 7 8700Gは推論回数が8万9650回、Ryzen 5 8600Gでは9万5541回でした。





◆消費電力

APUが「Ryzen 7 8700G」、マザーボードが「Asus ROG Strix B650-A Gaming WiFi」、メモリが「32GB DDR5-6400」という構成のマシンで消費電力を測定した結果が以下。アイドル時は41W、Cinebenchのシングルスレッドテスト中は79W、マルチスレッドテスト中は131W、「Marvel's Spider-Man Remastered」のプレイ中は148Wでした。





なお、Ryzen 8000Gシリーズは日本では2024年2月2日11時に発売予定です。