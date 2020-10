AMDがRDNA2アーキテクチャGPU搭載のグラボ「Radeon RX 6000」シリーズ3種を正式発表

チップメーカー大手のAMDが2020年10月29日に開催したオンライン発表イベントで、RDNA2 GPUを搭載したグラフィックボード「 Radeon RX 6800 」「 Radeon RX 6800 XT 」「 Radeon RX 6900 XT 」を発表しました。上位モデルのRadeon RX 6800 XTは、ライバル企業であるNVIDIAの RTX 3080 とほぼ同等の性能でありながら、値段と消費電力を抑えているとのことです。 AMD Radeon RX 6000シリーズ・グラフィックス・カード | AMD https://www.amd.com/ja/graphics/amd-radeon-rx-6000-series AMD Reveals The Radeon RX 6000 Series: RDNA2 Starts At The High-End, Coming November 18th https://www.anandtech.com/show/16202/amd-reveals-the-radeon-rx-6000-series-rdna2-starts-at-the-highend-coming-november-18th Radeon RX 6000シリーズ3モデルと前世代のRadeon RX 5700 XTのスペックをまとめたのが以下の表。

2020年10月29日 11時35分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1i_yk

