AMDのGPU「RX 7900シリーズ」に採用された「RDNA 3アーキテクチャ」とは一体何なのか

2022年11月3日、AMDが次世代GPUアーキテクチャの「 RDNA 3 」の詳細を明らかにしました。RDNA 3では半導体上の個々のダイを個別に設計してひとまとめにする「チップレット」という技術を新たに採用しており、前世代と比較して大幅な性能向上を果たしています。このRDNA 3についてAMDから詳細を聞き出したテクノロジー系メディア・Tom's Hardwareのジャレッド・ウォルトン氏が、一体どんなものなのか解説しました。 AMD RDNA 3 GPU Architecture Deep Dive: The Ryzen Moment for GPUs | Tom's Hardware https://www.tomshardware.com/news/amd-rdna-3-gpu-architecture-deep-dive-the-ryzen-moment-for-gpus RDNA 3アーキテクチャを用いて作られるGPU「Navi 31」は、チップレットの採用により、5nmプロセスで製造されたGPUダイ(GCD)と6nmプロセスで製造されたキャッシュメモリ(MCD)が1つのパッケージにまとまっています。これによりメモリ帯域幅は最大5.3TB/sに向上し、処理性能は61TFLOPSに。消費電力当たりの性能は前世代の「RDNA 2」と比べて54%上昇しているなど、さまざまな面で性能が刷新されています。

・関連記事

AMDが次世代GPU「Radeon RX 7900シリーズ」を発表、GeForce RTX 4000シリーズの対抗馬になり得るか - GIGAZINE



AMDが最大96コアの「第4世代EPYC」を発表、Zen 4アーキテクチャ採用でDDR5やPCIe 5をサポート - GIGAZINE



AMD製グラボがドライバ刷新で最大72%の性能向上を実現 - GIGAZINE



4K画質で120FPSをたたき出すNVIDIA DLSS3対応のGeForce RTX 4090搭載グラボ「TUF-RTX4090-24G-GAMING」でゲームしたり動画編集したりしてみた - GIGAZINE

2022年11月15日 20時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.