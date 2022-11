AMDが最大96コアの「第4世代EPYC」を発表、Zen 4アーキテクチャ採用でDDR5やPCIe 5をサポート

・関連記事

AMDのサーバー向けCPU「EPYC」がNetflixサーバーの帯域幅を380Gbpsに押し上げる - GIGAZINE



スパコンTOP500首位は「フロンティア」でAMD第3世代EPYCプロセッサーとInstinct MI250Xを搭載し計算性能は100京回単位に到達、「富岳」は2位に後退 - GIGAZINE



AMDの「Ryzen 7000」シリーズが2022年9月27日に登場、価格は約4万円から - GIGAZINE



AMDから登場した第3世代「EPYC」がIntel「Xeon」の2倍以上のベンチマークスコアを叩きだす - GIGAZINE



Intelが第3世代「Xeon Scalable Processors」を発表、10nmプロセス採用&最大40コアでパフォーマンスも大きく向上 - GIGAZINE



2022年11月11日 14時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.