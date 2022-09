2022年09月10日 21時30分 ハードウェア

Intelがゲーミング向けディスクリートGPU「Arc A」シリーズの仕様を明らかに



Intelが、「Alchemist」のコードネームで開発されてきたディスクリートGPU「Arc A」シリーズの「Arc A770」「Arc A750」「Arc A580」の仕様を明らかにしました。



Intel® Arc™ Graphics - Q&A: Hardware Specs Explained

https://game.intel.com/story/intel-arc-graphics-qa-hardware-specs/



Intel reveals Arc A-Series desktop GPU specs, A770 with 32 Xe-Cores and up to 16GB 17.5 Gbps memory - VideoCardz.com

https://videocardz.com/newz/intel-reveals-arc-a-series-desktop-gpu-specs-a770-with-32-xe-cores-and-up-to-16gb-17-5-gbps-memory



Intel Reveals Specifications For Arc Alchemist Desktop GPUs | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/news/intel-reveals-specifications-for-arc-alchemist-desktop-gpus



Arc Aシリーズのスペックシートは以下。最も安価なモデルとなるArc A380は、日本国内では「ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX 6GB OC」が2022年9月中旬以降に販売される予定です。



Arc A770 Arc A750 Arc A580 Arc A380 GPU ACM-G10 ACM-G10 ACM-G10 ACM-G11 製造プロセス TSMC N6 TSMC N6 TSMC N6 TSMC N6 トランジスタ数 217億 217億 217億 72億 ダイサイズ 406mm<sup>2</sup> 406mm<sup>2</sup> 406mm<sup>2</sup> 406mm<sup>2</sup> Xeコア数 32 28 24 8 シェーダー 4096 3584 3072 1024 XMXエンジン 512 448 384 128 リモートターミナルユニット数 32 28 24 8 クロック周波数 2100MHz 2050MHz 1700MHz 2000MHz VRAM 16GB/8GB 8GB 8GB 6GB メモリ帯域幅 256 256 256 96 単精度浮動小数点数(FP32)演算(ブースト時) 17.2TFLOPS 14.7TFLOPS 10.4TFLOPS 4.1TFLOPS 半精度浮動小数点数(FP16)演算(最大) 138TFLOPS 118TFLOPS 84TFLOPS 33TFLOPS 熱設計電力 225W 225W 150W(推定) 75W



Arc A770・Arc A750・Arc A580のGPU本体はゲーミング向けのXe HPGマイクロアーキテクチャコアを最大32基搭載した「ACM-G10」です。Xe HPGマイクロアーキテクチャの特徴として、ビデオプロセッサに「Xe Media Engine」を内蔵しています。また、Intel独自のXMX AIアクセラレーションや、DirectX 12 Ultimateに最適化したグラフィックスパイプライン、クリエイター向けに調整されたXe Mediaエンジン、DiplayPort 2.0 UHBR10対応のXe Displayエンジンなどが実装されているとのこと。





Arc Aシリーズの中でもフラグシップモデルに位置するArc A770について、IntelはNVIDIA GeForce RTX 3060と比較したベンチマークテストの結果を提供しています。以下の棒グラフは、さまざまなゲームタイトルで1080p解像度とレイトレーシング有効の状態で、RTX 3060(緑色)とArc A770(青色)の最大フレームレートを測定した結果。





さらにArcに搭載される高解像技術「Xe Super Sampling(XeSS)」とレイトレーシングを組み合わせた場合の各ゲームにおけるパフォーマンスが以下。XeSSにはパフォーマンスモードとバランスモードがあり、パフォーマンスモードを組み合わせた場合は最大2.13倍、バランスモードを組み合わせた場合は最大1.76倍のパフォーマンス向上が見られたとIntelは述べています。





販売時期は、Arc A770・Arc A750が「間もなく」、Arc A580が「後ほど」とのこと。記事作成時点では、Intelは提携企業製を含めたグラフィックボードの推奨価格について明らかにしていません。





なお、IntelはArc Aシリーズについてユーザーの疑問に答えるムービーも以下に公開しています。



Intel Arc Graphics Q&A – Desktop Graphics Specs - YouTube