2026年05月26日 11時16分 ハードウェア

RTX 3060と同等性能の中国製グラボ「LX 7G100」が登場、各種AAAゲームをプレイ可能でVRAM容量は12GB



中国のハードウェアメーカーである砺算科技(Lisuan Tech)が独自開発GPUを搭載したグラフィックボード「LX 7G100」の予約販売を2026年5月20日に開始しました。LX 7G100はベンチマークテストでNVIDIAのGeForce RTX 3060と同等のスコアを記録しており、予約受付開始から48時間で3万台以上の売上を記録しています。



LX 7G100-砺算科技

https://www.lisuantech.com/product/gaming-graphics/lx-7g100



砺算科技第一代TrueGPU系列图形卡发布，国产真自研高性能图形GPU来了！-砺算科技

https://www.lisuantech.com/about/news/23



Chinese GPU maker sells out over 30,000 gaming GPUs within 48 hours despite lukewarm benchmarks — LX 7G100 proves hype trumps performance | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/chinese-gpu-maker-sells-out-over-30-000-gaming-gpus-within-48-hours-despite-lukewarm-benchmarks-lx-7g100-proves-hype-trumps-performance



Lisuan TechはS3 Graphicsに勤務した経歴を持つXuan Yifang氏、 Kong Dehai氏、Niu Yixin氏の3人によって2021年に設立された企業です。LX 7G100はLisuan Techの初めてのGPU製品として2025年8月に発表されました。





LX 7G100は他社のOEM製品ではなく、命令セットから演算コアまで完全に自社設計であることがアピールされています。また、GPUアーキテクチャは「TrueGPU Tiantu」と名付けられています。





LX 7G100を搭載したグラフィックボードの見た目はこんな感じ。





VRAM容量は12GBで、8K・60fpsの動画デコードに対応。また、NVIDIAのDLSSやAMDのFSRに似た「NRSS」というレンダリング品質最適化技術も備えています。





中国の動画配信サイトであるbilibiliにはLX 7G100のレビュー動画が投稿されており、ベンチマークスコアや各種ゲームプレイ時のフレームレート(fps)が明らかになっています。「LX 7G100」「RTX 4060」「RTX 3060」「Arc B580」「RX 6600XT」で3DMarkを実行した結果が以下。LX 7G100はFire StrikeのフルHDテストでRTX 3060を超えるスコアを記録し、その他のテストでもRTX 3060と同等のスコアを記録しています。一方で、RTX 4060とは大きな差があります。つまり、LX 7G100は2世代前のNVIDIA製ミドルレンジGPUと同等の性能を備えており、1世代前のGPUにはまだ追いつけていないということになります。





「LX 7G100」「RTX 4060」「Arc B580」「RX 6600XT」で同じゲームをプレイした際のフレームレート比較が以下。LX 7G100はサイバーパンク2077をフルHD設定で平均88fpsでプレイできます。





グランド・セフト・オートVをフルHD・最高設定でプレイした際の平均フレームレートは150fps。120fpsを超えており十分に快適にプレイ可能です。





一方で、ゲームによってはフレームレートが低くなることもあります。Forza Horizon 5をフルHDでプレイした際の平均フレームレートは48fpsで、60fpsを下回ってしまいました。





LX 7G100の価格は3299元(約7万7000円)で、現行世代のRTX 5060より高い価格設定です。それでも中国では大きな注目を集めており、予約開始から48時間で3万台以上の売上を達成したとのこと。LX 7G100は2世代前のNVIDIA製ミドルレンジGPUと同等性能で現行世代GPUには劣りますが、企業初の完全独自設計GPUとしてはかなり成功していると言えます。



なお、Lisuan TechはVRAM容量24GBの「LX ULTRA」と「LX PRO」を2026年6月18日に発売予定。さらに、VRAM容量12GBのワークステーション向けグラフィックボード「LX MAX」の発売も計画しています。

