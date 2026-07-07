2026年07月07日 21時00分 ゲーム

PlayStationのゲームディスク廃止問題は「物理ゲームかデジタルゲームかという問題ではなく所有権の問題」というブログが注目を集める



PlayStationブランドを手がけるソニー・インタラクティブエンタテインメントは2026年7月1日に、PlayStationコンソール向け新作ゲームのディスク生産が2028年1月で終了し、ゲームタイトルはダウンロード版の提供のみとなることを発表しました。PlayStationの物理ディスクが終了することを受けた「これは物理ゲームかデジタルゲームかという問題ではなく、所有権の問題だ」というブログが大きな議論を呼んでいます。



It's not about physical vs digital games, it's about ownership – Popcar's Blog

https://popcar.bearblog.dev/its-about-ownership/



ソニー・インタラクティブエンタテインメントは物理ディスクの販売終了理由を、「お客様の購買トレンドや、エンタテインメント業界全体が物理ディスクからデジタルへと移行している状況を踏まえ、2028年1月以降にPlayStationコンソール向けに発売されるすべての新作ゲームについて、ディスク版の生産を終了いたします」と説明しました。これに伴い、すでに発売済みのタイトルや2028年1月以前にディスク版として発売されるタイトルには影響がありませんが、2028年1月以降に発売される新作ゲームは、PlayStation Storeおよび販売店においてダウンロード版のみの提供となります。



PlayStationがコンソール向け新作ゲームのディスク生産を2028年1月で終了すると発表、2028年1月以降はダウンロード版のみに - GIGAZINE





物理ディスクの販売終了については、「物理ディスクがなくなるならPlayStationから離れる」という声や、ゲーム機およびゲームソフトが値上がりをする中で物理的なゲームを取得できないことへの不安の声など、さまざまな意見が挙がっています。



ゲーム開発者兼フリーランサーとして活動するPopcar氏も自身のブログで、物理ディスクの販売終了に対する不満を語りました。Popcar氏によると、インターネット上で語られる多くの議論において、人々は間違ったことに腹を立てているか、あるいは問題を全く理解していないように感じられたそうです。Popcar氏は「これは物理ゲームとデジタルゲームのどちらが優れているかという話ではない」と前置きした上で、物理ディスクの販売終了の最大の問題点として、「ディスクそのものやゲームを棚にしまうことではなく、ソニーが所有権を完全に奪おうとしていることなのです」と主張しています。





Popcar氏は「所有権とは、取引する能力のこと」と表現しています。何かを所有する最大のメリットは、好きな人と自由に交換できることであり、ゲームの場合は友達と貸し借りし合ってゲームを回しながらプレイした経験のある人も多いはず。しかし、ディスクが廃止されたことで、「ゲームを誰かに手渡す」という概念が消滅します。



また、Popcar氏は「所有権とは、保存すること」とも述べています。仮に物理ディスクが終了した後に「PlayStation 6」が発売された場合、ディスクドライブがない可能性が高いと考えられます。古いゲームをプレイするには、PlayStation Storeに移植されるか、古いディスクからデータをコピーするしかありませんが、データをコピーするには強力なコピーガードがかかっています。「今度こそゲームが本当に失われてしまうかもしれません」とPopcar氏は警告しています。



PlayStationが完全デジタル化したことに不満を言う人に対し、「PCは完全にデジタルだけど問題なく受け入れられている」という反論がしばしば挙がります。これに対しPopcar氏は、PCではさまざまなサイトやサービスからゲームを購入することが可能で、DRMフリーのゲームを選んで購入すれば販売元が消滅しても所有し続けられますが、PlayStationのゲームではPlayStation Storeからゲームを購入するしかなく、いつ消されるか分からないと指摘しています。実際に、かつてPlayStation Storeで購入可能だった映像コンテンツが、PlayStationと映画スタジオのライセンス契約によりライブラリ上から勝手に削除されていることが報じられました。



PlayStationはユーザーが購入した映像コンテンツをライブラリから削除している、「ターミネーター2」「死霊のはらわた」など人気作品も - GIGAZINE





Popcar氏はコピーや所有が可能なDRMフリーのゲームに力を入れているクリエイターたちを応援し、DRMフリーのゲームを購入したり、ゲームやゲーム関連コンテンツを保存する団体に寄付したり、エミュレーター開発者に寄付したりすることを推奨しています。



ソーシャルニュースサイトのHacker NewsでもPopcar氏のブログが話題になり、500件以上のコメントが寄せられました。Popcar氏の意見に賛同して「購入したものは、他人へ譲渡する権利、販売後いつでも自由に利用できる権利が必要です。これはつまり、PlayStation Storeに『譲渡』機能が追加されたり、購入したデジタルゲームが後からアクセスできなくならないことを確約したりすれば、物理ディスクがなくなっても問題ないというわけです。これはビデオゲーム、映画、書籍、音楽など、あらゆるデジタルコンテンツに等しく適用されるべきです」という意見がデジタルコンテンツの購入と所有について議論を巻き起こしています。一方で、「デジタルコンテンツは元々ライセンスを購入しているだけであり、所有権とは異なる」という意見も多く寄せられています。

