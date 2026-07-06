2026年07月06日 10時52分 ゲーム

6万本のゲームを保存する大規模プロジェクトが公的資金の打ち切りを受けて頓挫



ビデオゲームを後世に残すことを目的に構築されていたドイツのプロジェクトが、政府の資金援助が見送られたことを理由に終了しました。この決定は奇しくもソニーがPlayStation向け物理ディスクの生産終了を発表したタイミングに重なりました。



Internationale Computerspielesammlung (ICS) steht vor dem Aus (Update) - GamesWirtschaft.de

https://www.gameswirtschaft.de/politik/internationale-computerspielesammlung-ics-einstellung-030726/



Germany's massive 60,000-game preservation project collapses after €1.5 million funding dries up — world's largest game archive was entirely publicly available, now abandoned just as Sony kills physical media | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/video-games/retro-gaming/germanys-1-5-million-project-to-build-the-worlds-largest-game-archive-collapses-after-funding-dries-up



ドイツで世界最大のゲーム保存プロジェクトを構築していたInternationale Computerspielesammlung (ICS)は、約150万ユーロ(約2億8000万円)の公的資金援助が2026年4月末で終了し、政府が更新を見送ったことを受けて、事業の終了を発表しました。





ICSは2012年の発足以来、フロッピーディスクやCDなどに収録された6万本以上のゲームに加え、パッケージや説明書、広告資料などを収集して保管しています。業界団体や大学の研究機関などもこのプロジェクトを支援しており、一般向けにコンテンツを公開していました。



ICSへの資金はベルリン州政府とドイツ連邦政府文化担当委員から提供されていましたが、ドイツのゲーム政策を担当する連邦研究省は「次のステップは物理的な施設を設立し、資料にアクセスするための専用のスペースを設けることだが、これには長期的な資金が必要で大きな予算上のハードルがある」として恒久的な資金の援助を行わないことを決定しました。





Video Game History FoundationとSoftware Preservation Networkが2023年に実施した調査によると、アメリカで発売されたクラシックゲームの87％が絶版となり、市場で入手できない状態にあるとのこと。研究者は、レトロゲームの保存率がアメリカのサイレント映画よりも低いと指摘しています。



ただ、ゲームを保存するプロジェクトは著作権との兼ね合いが難しく、許可が下りないこともあります。業界団体は保存したゲームを遠隔地の研究者と共有するためのDMCA(デジタルミレニアム著作権法)適用除外措置を申請していますが、アメリカの著作権局は「作品を複製することが公正であることを示していない」として過去4回にわたり申請を却下しています。



「入手不可能なレトロゲームのオンライン貸し出し」の合法化提案をアメリカ著作権局が拒否 - GIGAZINE





また、AI需要によってRAMやハードディスクの価格が上昇したことを理由に継続を断念するプロジェクトも見られます。



390TBのビデオゲームアーカイブがRAM・SSD・HDDの価格高騰等によりオフラインに - GIGAZINE

