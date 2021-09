78回転レコードをランダムに再生してくれる「Archive.org Serendipity」

これまでにインターネットアーカイブが収集しデジタル化した78回転レコードは約36万面以上。任意のレコードが聴きたいという場合は、インターネットアーカイブのサイト上で細かく絞り込みを行ってレコードを探せます。 78 RPMs and Cylinder Recordings : Free Audio : Free Download, Borrow and Streaming : Internet Archive https://archive.org/details/78rpm

インターネットアーカイブは、ネット上にあるコンテンツの保存にとどまらず、さまざまなコンテンツをデジタル化して保存することも行っています。「Archive.org Serendipity」では、 インターネットアーカイブに保存された78回転レコード のコレクションをランダムに再生して聞くことができます。 Archive.org Serendipity: Search and Stream Selections from the 78rpm Collection https://www.locserendipity.com/PushPlay.html サイトの見た目はこんな感じで非常にシンプル。

2021年09月11日 23時00分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

