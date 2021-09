ホットキーでいつでも呼び出せる＆ウェブページをグループ管理可能で作業効率爆上がりなウェブブラウザ「Bonsai」を使ってみた

ウェブブラウザで調べ物をしながらテキスト入力やコーディングを行う際は、「ウェブページを参考にしたいけど、ブラウザの表示・非表示を繰り返すのが面倒」「欲しい情報が1カ所にまとまっていないので、集中が乱される」といった問題が発生しがちです。macOS向けに開発されているウェブブラウザ「 Bonsai 」は、ホットキーを入力するだけで表示・非表示を切り替え可能&複数のウェブページをグループ管理可能とのことで、実際に使って機能を確かめてみました。 Bonsai | Web Browser for Research https://bonsaibrowser.com/ ・目次 ◆Bonsaiのインストール&初回起動 ◆Bonsaiでウェブページを閲覧しながら作業してみた ◆Bonsaiで複数のウェブページをグループ化してみた ◆Bonsaiのインストール&初回起動 Bonsaiを使うべく、まずは 公式サイト にアクセスして「Download for Mac」をクリックします。

2021年09月11日 21時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.