1枚の地図をリアルタイムに共同編集してワイワイ旅行の計画を立てられる上にセルフホスト可能でプライバシーもバッチリな「Desert Atlas」を使ってみた

・関連記事

共同編集可能で全ブラウザで動くWYSIWYGのリッチテキストエディタを簡単に作成できる「Tiptap」を使って実際に共同編集してみた - GIGAZINE



共同編集可能で全ブラウザで動くWYSIWYGのリッチテキストエディタを作成できて商用OKなオープンソースの「ProseMirror」を使ってみた - GIGAZINE



見た目そのままで直接内容を編集可能なウェブサイトを作成できる「editable-website」使ってみたレビュー - GIGAZINE



セッションリプレイやA/Bテストを簡単に導入できオープンソースでセルフホストも可能な「PostHog」を使ってみた - GIGAZINE



無料で使えるプログラミング不要でウェブサイトをデザインできるオープンソースなビジュアル開発ツール「Webstudio」を使ってみた - GIGAZINE

2024年01月04日 22時10分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ウェブアプリ, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.