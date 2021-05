無料＆簡単に画像を使ったオシャレなHTMLメールを「テンプレートを選ぶだけ」で作成できる「Mail Studio」を使ってみた

・関連記事

カレンダー機能やドメイン管理など多様な機能が使えるメールサービス「Fastmail」を使ってみた - GIGAZINE



Gmailとは比べられないほどプライバシー保護を徹底した「ProtonMail」を使ってみた - GIGAZINE



複数のメールアカウントを使い分け&さまざまなメールサービスを一括管理できる「Shift」を使ってみた - GIGAZINE



送信したメールの開封状況をトラッキング&カレンダー機能付きのメールソフト「Polymail」 - GIGAZINE



Gmailに届いたメールをエイリアスごとに自動でタグを付けて分類してくれるGoogle Apps Scriptを使ってみた - GIGAZINE



無料で送信したメールが開封されたか&リンクがクリックされたかをチェック可能なChrome拡張機能「Unlimited Email Tracker」 - GIGAZINE

2021年05月05日 18時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.