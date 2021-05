科学と疑似科学の線引きはどのような歴史をたどってきたのか？

現代人の便利で豊かな生活は科学によって支えられていますが、間違っていて役に立たないどころか有害なことさえある 疑似科学 も存在します。アメリカ・コーネル大学で科学史を研究しているスーマン・セス教授が、「科学と疑似科学の境界線に関する議論が、科学の発展と共にどんな変遷をたどってきたのか」について論じました。 Why “Trusting the Science” Is Complicated https://lareviewofbooks.org/article/why-trusting-the-science-is-complicated/ 1772年~1778年までイギリス王立協会会長を務めた医師の ジョン・プリングル は、牛肉を他の物質と組み合わせてその腐敗を観察する実験により、酸だけでなくアルカリ性の物質も腐敗を遅らせることを発見し、それまでの科学界の常識を覆しました。こうした知見を元に、プリングルは自著の中で「腐敗を遅らせたり、腐敗の進行を逆行させたりするような物質を飲めば、腐敗が原因となる病気を治せる」と主張しました。 プリングルの説を強力に後押ししたのが、 壊血病 の治療にかんきつ類の果汁が効果的だったという点です。壊血病は、傷口や歯茎が壊死(えし)してひどい悪臭が生じるといった症状があったことから、当時は「体が腐る病」だと考えられていました。そのため、「保存性に優れた飲み物であるかんきつ類の果汁が肉体の腐敗を食い止めたのだ」というプリングルの主張は、当時としては非常に科学的な理論でした。

2021年05月05日

