「生命の起源」に関する7つの理論

人類にとって、地球の最初の生命がどのように現れたのかは永遠のテーマの1つであり、 生命の起源 に関する理論は一説によると123個もあるとされています。そんな生命の起源に迫る7つの仮説を、科学系ニュースサイトのLive Scienceがまとめました。 7 Theories on the Origin of Life | Live Science https://www.livescience.com/13363-7-theories-origin-life.html ◆1:生命の起源は稲妻で生まれた アメリカの化学者であるスタンリー・ミラーとハロルド・ユーリーは、密閉された実験装置に原始の地球を再現した水・メタン・アンモニア・水素を封入して放電する実験から、落雷により生命のもととなるアミノ酸が合成されたと発表しました。「 ユーリー-ミラーの実験 」と呼ばれるこの有名な実験は、単純な分子から複雑な分子ができて、それがやがて生命へと発展したという 化学進化説 の初期の実験と位置づけられています。 その後、原始の地球の大気はミラーらの想定より水素が少なかったことが明らかになりましたが、NASAとカリフォルニア大学サンディエゴ校の研究者らは2008年に発表した 論文 の中で、「火山の噴火により発生した雲にはメタン・アンモニア・水素が含まれており、雷も発生していた可能性がある」と論じています。

2022年03月27日 20時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1l_ks

