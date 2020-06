無料＆簡単にウェブサイトの文章をメモ帳感覚でどんどん保存可能、HTML変換もできて便利なChrome拡張機能「Quotebacks」を使ってみた

記事作成時点でQuotebacksはGoogle Chromeにのみ対応しており、オープンソースソフトウェアであるためGitHub上でソースコードが公開されています。 GitHub - Blogger-Peer-Review/quotebacks: Quote the web https://github.com/Blogger-Peer-Review/QuoteBacks

ウェブサイトのテキストをブログやホームページに埋め込める形式で簡単にコピーできる「 Quotebacks 」は無料で使えるGoogle Chromeの拡張機能です。HTMLや マークダウン形式 に対応した引用形式でもテキストをコピーできるというQuotebacksの使い心地を実際に使って確かめてみました。 Quotebacks - quote the web - Chrome ウェブストア https://chrome.google.com/webstore/detail/quotebacks-quote-the-web/makakhdegdcmmbbhepafcghpdkbemach Google Chromeに「Quotebacks」を追加するには、上記のURLにアクセスし「Chromeに追加」をクリック。

2020年06月10日 in レビュー, ネットサービス, ウェブアプリ

