Twitterを広告なしの超軽量に変える「nitter」、タイムラインをRSS化することも可

◆拡張機能 ブラウザに拡張機能「Twitter to Nitter Redirect」を追加すると、Twitterのリンクをクリックした際、nitterへ直接アクセスできるようになります。 Twitter to Nitter Redirect – Firefox (ja) 向け拡張機能を入手 https://addons.mozilla.org/ja/firefox/addon/twitter-to-nitter-redirect/ Firefoxの拡張機能を入手するには、上記URLにアクセスして「Firefoxへ追加」をクリック。

2020年03月09日 08時00分00秒 in レビュー, Posted by log1m_mn

