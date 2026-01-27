Firefoxでウィンドウを左右に分割してウェブページを並べて閲覧できる「分割ビュー」がテスト中
FirefoxのNightly版で「分割ビュー」のテストが始まりました。分割ビューを使うとウィンドウを左右に分割して別々のウェブページを並べて閲覧することができます。
Take note – Split View is ready for testing! – These Weeks in Firefox: Issue 194 – Firefox Nightly News
https://blog.nightly.mozilla.org/2026/01/26/take-note-split-view-is-ready-for-testing-these-weeks-in-firefox-issue-194/
分割ビューはFirefoxの開発版ビルドであるFirefox Nightlyでテスト中なので、実際にFirefox Nightlyをインストールして使ってみます。
まず、Firefox NightlyでGIGAZINEにアクセス。
タブの右クリックメニュー内にある「分割ビューを追加」をクリック。
ウィンドウ内のページ表示エリアが左右に分割されました。
これで、左右に別のウェブページを並べて閲覧できます。
タブの右クリックメニュー内にある「分割ビューを終了」をクリックすれば元の単一表示に戻ります。
「元から開いているタブを1つの分割ビューにまとめる」という操作も可能です。まず、Ctrlキーを押しながら2個のタブをクリックして複数選択状態にします。
右クリックメニュー内の「分割ビューで開く」をクリック。
2個のタブが1個の分割ビューにまとまりました。
左右画面の境界線をドラッグすると幅を調整できます。
ちなみに、記事中で使っているGIGAZINEのスクリーンショットに広告が表示されていないのは「GIGAZINEシークレットクラブ」に加入した状態でアクセスしているからです。
GIGAZINE | GIGAZINE シークレットクラブって何？ メンバー登録
https://gigazine.net/club/
