2026年01月27日 12時10分 レビュー

Firefoxでウィンドウを左右に分割してウェブページを並べて閲覧できる「分割ビュー」がテスト中



FirefoxのNightly版で「分割ビュー」のテストが始まりました。分割ビューを使うとウィンドウを左右に分割して別々のウェブページを並べて閲覧することができます。



Take note – Split View is ready for testing! – These Weeks in Firefox: Issue 194 – Firefox Nightly News

https://blog.nightly.mozilla.org/2026/01/26/take-note-split-view-is-ready-for-testing-these-weeks-in-firefox-issue-194/



分割ビューはFirefoxの開発版ビルドであるFirefox Nightlyでテスト中なので、実際にFirefox Nightlyをインストールして使ってみます。



まず、Firefox NightlyでGIGAZINEにアクセス。





タブの右クリックメニュー内にある「分割ビューを追加」をクリック。





ウィンドウ内のページ表示エリアが左右に分割されました。





これで、左右に別のウェブページを並べて閲覧できます。





タブの右クリックメニュー内にある「分割ビューを終了」をクリックすれば元の単一表示に戻ります。





「元から開いているタブを1つの分割ビューにまとめる」という操作も可能です。まず、Ctrlキーを押しながら2個のタブをクリックして複数選択状態にします。





右クリックメニュー内の「分割ビューで開く」をクリック。





2個のタブが1個の分割ビューにまとまりました。





左右画面の境界線をドラッグすると幅を調整できます。





