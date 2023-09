ようやくWindows 11に「タスクバーボタンを結合しない設定」が追加される

2021年にリリースされたWindows 11では、従来のWindows 10からデザインや機能などさまざまな点で変更が加えられていますが、中には「前のままの方がよかった」と思われている変更点も多々あります。そのうちのひとつが、「同じソフトウェアを複数のウィンドウで開いている場合、タスクバーのボタンが勝手に結合されてしまう」という点です。 複数のウィンドウを1つのボタンにまとめることは、タスクバーをすっきりとした見た目にするというメリットもあります。しかし、開いているウィンドウの内訳がわからないと、開きたいウィンドウを選ぶ際に手間取ってしまうこともあるため、一部の人々はタスクバーボタンを結合しないオプションがほしいと長らく訴えてきました。 MicrosoftのフォーラムであるMicrosoft Tech Communityには、2021年の時点で「How to enable 'Never Combine taskbar buttons'. Windows 11?(『タスクバーボタンを組み合わせない』をWindows 11で有効にする方法は?)」という 投稿 があり、記事作成時点で170万回も閲覧されています。

Microsoftは2023年9月26日にリリースしたWindows 11の大型アップデート「23H2」で、長らく待望されていた「タスクバーボタンを結合しない設定」をついに有効化しました。 Windows 11's new ‘Never Combine’ icons feature is almost usable https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/windows-11s-new-never-combine-icons-feature-is-almost-usable/

2023年09月27日 16時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1h_ik

