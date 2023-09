「壊れにくいSSDはどれ？」3144台のSSDを管理するBackBlazeが「メーカー・モデル別統計データ2023年中間レビューSSD版」を公開

・関連記事

SSDの故障率をまとめた統計データ「メーカー・モデル別統計データ2022年版」をBackBlazeが公開 - GIGAZINE



SSDの故障率をまとめた統計データ「メーカー・モデル別統計データ2022年中間レビューSSD版」をBackblazeが公開 - GIGAZINE



SSDの寿命を知るためのSMART情報にはどんな項目があるのか? - GIGAZINE



24万台超のHDD運用実績から故障しやすいモデルや信頼性の高いモデルがわかるBackblazeの「メーカー・モデル別統計データ2023年Q2版」が公開 - GIGAZINE



23万台超のHDDを運用するBackblazeがモデル別故障率をまとめた「メーカー・モデル別統計データ2023年Q1版」を公開 - GIGAZINE



23万台超のHDD運用実績からぶっ壊れやすいモデルを統計的にまとめたBackblazeの「メーカー・モデル別統計データ2022年版」が公開 - GIGAZINE



2023年09月27日 17時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.