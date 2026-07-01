2026年07月01日 12時35分 AI

Anthropicが科学者向けAIアプリ「Claude Science」を公開、文献調査や図表作成を単一アプリで実行可能



Anthropicが科学研究向けAIワークベンチ「Claude Science」をベータ版として公開しました。Claude Scienceは文献調査から解析、図表や原稿の作成、計算資源の管理までを単一の環境に統合し、検証可能で再現可能な研究作業を支援するツールです。



Claude Science, an AI workbench for scientists \ Anthropic

https://www.anthropic.com/news/claude-science-ai-workbench



科学者は通常、論文データベースや解析環境、計算クラスターなど複数のツールを行き来する必要があります。Claude Scienceはこうした作業を一つの研究環境に集約し、複数段階にわたる調査や解析を支援します。



Claude Scienceでは、利用者は文献の分析から図表や原稿などの成果物の作成までを進められます。作成した図表や原稿は会話を通じて修正でき、出版に向けて内容を磨き込める設計となっています。





また、Claude Scienceにはゲノム解析、細胞解析、タンパク質解析、構造生物学、ケモインフォマティクスなど向けに、60を超えるスキルとコネクターがあらかじめ設定されています。Claude Scienceの統括エージェントは専門エージェントを起動でき、利用者が作成した専門エージェントとも連携します。





Claude Scienceでは図表の生成時に使用したコードと実行環境、作成方法の平易な説明、会話履歴が併せて保存されます。研究者はグリッド線の削除や対数軸への変更といった指示を自然言語で出せるほか、結果の検証や後日の再現にも活用できます。



計算処理では、SSH経由で接続する研究室のHPCクラスターや、Modalアカウントを通じたオンデマンドの計算資源を利用できます。必要に応じて解析は1基のGPUから数百基まで拡張可能。Claude Scienceは計画案を作成し、新たな計算資源を利用する前に確認を求めます。利用者はジョブの作成・送信前に各判断を確認または取り消せます。



大規模データは研究室内のノートパソコンやLinux環境、HPCログインノード上で扱うため、機密性の高いデータを外部へ移す必要はないとしています。Claudeへ送られるのは各解析段階で必要な文脈に限られ、レビューエージェントは誤った引用や出所をたどれない数値、コードと一致しない図表を検出し、修正を試みます。





Claude Scienceの専門エージェントは、UniProt、PDB、Ensembl、Reactome、ClinVar、ChEMBL、GEOなどのデータベースを横断して検索・統合します。また、NVIDIAのBioNeMo Agent Toolkitのスキルを利用し、Evo 2、Boltz-2、OpenFold3を含むBioNeMoの生命科学向けモデルやライブラリーに接続できます。



アプリはmacOSとLinuxで利用でき、対象プランはPro、Max、Team、Enterpriseです。TeamとEnterpriseでは管理者による有効化が必要で、Anthropicは学術機関や非営利研究組織の研究室向け割引プランに加え、最大50件のClaude Science AI for Scienceプロジェクトを支援するプログラムも案内しています。

