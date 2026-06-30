2026年06月30日 16時00分 ハードウェア

メモリ価格は2026年第3四半期に40～50％上昇して2028年まで改善の見込みはないとの予測



世界的な半導体不足によってPCやスマートフォンに搭載されるメモリ価格が上昇を続ける中で、市場調査機関のJefferies Equity Researchが「メモリ価格は2026年第3四半期に40～50％上昇し、その後も上昇傾向は続いて2028年まで改善の見込みはない」との予測を発表しました。



Jefferies Warns Memory Prices Will Surge 50% in Q3 2026 and Another 40% in Q4, With No Relief Until 2028

https://wccftech.com/jefferies-warns-memory-prices-surge-50-percent-q3-40-in-q4-2026-no-relief-until-2028/



Memory Prices Expected to Rise Up to 50% in Q3 With No Relief Until 2028, Jefferies Predicts - gHacks Tech News

https://www.ghacks.net/2026/06/29/memory-prices-expected-to-rise-up-to-50-in-q3-with-no-relief-until-2028-jefferies-predicts/



Companies Warn You Won't Be Able To Afford A Gadget Until 2028

https://kotaku.com/companies-warn-ram-prices-will-keep-spiking-at-least-through-2028-2000711249



近年はAI需要の増大に伴ってメモリ不足が深刻化しており、世界のメモリ供給は2027年まで需要の60％しか満たせないと指摘されています。Samsung・SKハイニックス・Micronといったメモリメーカーは製造能力の増強に取り組んでいるものの、新たな製造施設のほとんどは2027年か、遅ければ2028年まで稼働しない見込みです。



世界のメモリ供給は2027年まで需要の60％しか満たせない見込み、さらに2026年半ばまでに低価格スマホ製造コストの約40％をメモリが占めることに - GIGAZINE





Jefferies Equity Researchによると、メモリ価格は2026年第3四半期に前四半期と比較して40～50％上昇するとみられ、第4四半期にはさらに30～40％の上昇が予想されているとのこと。また、2027年には前年比40～45％の価格上昇が見込まれており、2028年まで改善はしないだろうとの見通しを示しています。



2028年になれば約15～20％の新規生産能力が稼働し始めるため、メモリの平均販売価格が低下すると予想されています。しかし、2028年になってもAIとコンピューティングに対する需要は増加し続けるとみられ、この供給がそれほど大きい改善をもたらすわけではないそうです。





記事作成時点では、メモリメーカーの総生産能力の約50％が大手テクノロジー企業との長期契約に充てられており、将来的にはその割合が70％まで引き上げられる可能性があります。メモリメーカー各社は消費者向け製品よりもAIデータセンターの需要を優先しているため、PCやスマートフォン、ゲーム機といった消費者向け製品への供給はさらに減少し、あらゆる商品価格の上昇につながるとされています。



実際、Appleは2026年6月25日にMacやiPadなど複数のハードウェア製品を一斉に値上げしました。Appleはメモリ価格の高騰に対処するため、アメリカ政府が「中国軍事企業リスト(1260Hリスト)」に登録している中国のメモリメーカーであるCXMTからのメモリ購入を検討しており、ドナルド・トランプ政権に購入許可を求めていると報じられています。



Appleは高騰するメモリ価格に対処するためアメリカ政府がブラックリストに載せている中国企業のCXMTからメモリを購入する許可をトランプ政権に求めている - GIGAZINE





CXMTやYMTCといった中国のメモリメーカーの製造能力向上によって、価格上昇が抑制されるとの予想もありましたが、中国メーカーのメモリ価格はSamsung・SKハイニックス・Micronなどと同等で、価格引き下げ効果は期待できない状況です。



中華メモリ企業「CXMT」がDDR5のPC向けメモリを製造中との報道、ただし安価ではない - GIGAZINE





テクノロジー系メディアのgHacksは、「高額なハードウェアの購入を検討しているユーザーは、第3四半期と第4四半期にかけてさらなる価格上昇が予想されるため、早めの購入を考えるべきです。また、再生品や中古品のデバイスも検討してみる価値があるかもしれません」とアドバイスしました。



なお、2026年6月にはカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に、Samsung・SKハイニックス・Micronを相手取った集団訴訟が提起されました。原告側はこれらの企業が人為的なメモリの供給不足を引き起こし、価格をつり上げたとして賠償を求めています。



Memory Trio Samsung, SK Hynix & Micron Face Class Action Lawsuit As Prices Reach Historical High Due To Shortages

https://wccftech.com/memory-trio-samsung-sk-hynix-micron-face-class-action-lawsuit/



Samsung, SK hynix, Micron Sued in US Over Memory Price Fixing - Seoul Economic Daily

https://en.sedaily.com/international/2026/06/29/samsung-sk-hynix-micron-sued-in-us-over-memory-price-fixing

