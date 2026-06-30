2026年06月30日 14時15分 AI

iOS版Cursorが登場、CursorのエージェントタスクをiPhoneから管理可能



AIコードエディタ「Cursor」のiPhone向けアプリ「Cursor for iOS」が登場しました。Cursor for iOSでは、クラウド上で常時稼働するエージェントを起動できるほか、PC上で動作しているエージェントをiPhoneから遠隔操作でき、外出中に開発タスクを開始して進行中の作業をiPhoneから管理できるようになります。



Cursor for iOS でどこからでも開発 · Cursor

https://cursor.com/ja/blog/ios-mobile-app



Cursor App - App Store

https://apps.apple.com/us/app/cursor/id6767085653



Cursorのエージェントは開発者が自然言語で入力した依頼を基に、コーディングに関する作業を進めるAI機能です。開発者は実装したい機能や修正内容をエージェントへ伝え、処理の進行を確認しながら必要に応じて追加の指示を送れます。



Cursor for iOSでは、エージェントへの依頼や作業の進行状況の確認をiPhone上で行えます。クラウド上で常時稼働するエージェントに依頼した後は、アプリを閉じたり移動したりしても、エージェントがタスクを実行し続けます。必要に応じて、iPhoneから追加の指示を送って作業内容を変更することも可能です。



Introducing Cursor for iOS.



Build from anywhere by launching always-on cloud agents. Or remotely control agents running on your computer from the app.



Composer 2.5 is 75% off in the app now through July 5. pic.twitter.com/dFxQyrgmBb — Cursor (@cursor_ai) June 29, 2026



また、Cursor for iOSはPC上で動作しているエージェントを遠隔操作する機能も備えており、デスクトップ版Cursorで開始した作業も外出中にiPhoneから管理できます。Cursorは、場所を問わずアイデアを開発作業へつなげられる点をアピールしています。



Cursorの共同創設者であるエリック・ザカリアッソン氏は「散歩中に思いついたアイデアをアプリへ音声で入力し、帰宅時にはエージェントが処理を終えた状態から作業を再開する」という利用例を紹介しています。



i've been using cursor mobile on the go for the last weeks, and having access to all cloud agents from everywhere is really nice



go on a walk, get an idea, dictate it in the app

come back from walk to a finished agent where you can jump into it



try it today! https://t.co/jnRxcUyDbL — eric zakariasson (@ericzakariasson) June 29, 2026



なお、CursorによるとCursor for iOSのアプリ内では「Composer 2.5」を75％オフで利用できるキャンペーンが2026年7月5日まで実施されるとのことです。

