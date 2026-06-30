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iOS版Cursorが登場、CursorのエージェントタスクをiPhoneから管理可能


AIコードエディタ「Cursor」のiPhone向けアプリ「Cursor for iOS」が登場しました。Cursor for iOSでは、クラウド上で常時稼働するエージェントを起動できるほか、PC上で動作しているエージェントをiPhoneから遠隔操作でき、外出中に開発タスクを開始して進行中の作業をiPhoneから管理できるようになります。

Cursor for iOS でどこからでも開発 · Cursor
https://cursor.com/ja/blog/ios-mobile-app

Cursor App - App Store
https://apps.apple.com/us/app/cursor/id6767085653

Cursorのエージェントは開発者が自然言語で入力した依頼を基に、コーディングに関する作業を進めるAI機能です。開発者は実装したい機能や修正内容をエージェントへ伝え、処理の進行を確認しながら必要に応じて追加の指示を送れます。

Cursor for iOSでは、エージェントへの依頼や作業の進行状況の確認をiPhone上で行えます。クラウド上で常時稼働するエージェントに依頼した後は、アプリを閉じたり移動したりしても、エージェントがタスクを実行し続けます。必要に応じて、iPhoneから追加の指示を送って作業内容を変更することも可能です。


また、Cursor for iOSはPC上で動作しているエージェントを遠隔操作する機能も備えており、デスクトップ版Cursorで開始した作業も外出中にiPhoneから管理できます。Cursorは、場所を問わずアイデアを開発作業へつなげられる点をアピールしています。

Cursorの共同創設者であるエリック・ザカリアッソン氏は「散歩中に思いついたアイデアをアプリへ音声で入力し、帰宅時にはエージェントが処理を終えた状態から作業を再開する」という利用例を紹介しています。


なお、CursorによるとCursor for iOSのアプリ内では「Composer 2.5」を75％オフで利用できるキャンペーンが2026年7月5日まで実施されるとのことです。

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in AI,   ソフトウェア,   スマホ, Posted by log1i_yk

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