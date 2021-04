Windows 10でオーディオやグラフィックスアプリを含むLinuxのGUIアプリを使用可能にする「WSLg」機能が登場

・関連記事

MicrosoftがBuild 2020でWSL2のGUIアプリ動作やパッケージマネージャー「winget」などを発表 - GIGAZINE



ついにLinuxカーネルがApple M1チップに対応か - GIGAZINE



Windows 10の「タイムライン」機能が廃止される予定 - GIGAZINE

2021年04月22日 17時25分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.