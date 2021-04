仮想化ツール「Docker」がM1チップ搭載Macに対応、x86アーキテクチャとArmアーキテクチャのイメージが実行可能に

2020年11月にAppleが発表した M1チップ を搭載する Macシリーズ は、 低消費電力で高性能 なことから 高い評価 を受けています。そんな中、開発者に広く用いられている仮想化ツール「 Docker 」が、2021年4月15日にリリースした「 Docker Desktop 3.3.1 」でM1チップ搭載Macへの正式対応を果たしました。 Docker Desktop for Apple silicon | Docker Documentation https://docs.docker.com/docker-for-mac/apple-silicon/ Released: Docker Desktop for Mac [Apple Silicon] - Docker Blog https://www.docker.com/blog/released-docker-desktop-for-mac-apple-silicon/

2021年04月16日 10時57分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

