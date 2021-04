2021年04月15日 12時35分 ソフトウェア

M1チップ搭載MacでWindows 10を実行可能な「Parallels Desktop 16.5 for Mac」がリリース



2021年4月14日、M1プロセッサを搭載したMacに正式に対応した仮想マシン環境「Parallels Desktop 16.5 for Mac」がParallelsからリリースされました。M1に加えIntelプロセッサにも対応しており、Mac上でWindowsなどの実行が可能になっています。



Parallels Desktop 16.5 for Mac Supports Both M1 and Intel Chips; Run Windows 10 at Native Speeds on Mac Computers with a Seamless Experience Loved by Millions¹

https://www.parallels.com/news/press-releases/show/2021-pd16-5-m1chip/



You can now run Windows 10 on Arm on Apple’s M1 Macs - The Verge

https://www.theverge.com/22383598/parallels-desktop-mac-windows-10-install-m1-macbook



Parallels Desktop 16.5 for Macは、2020年版のIntelベースのMacBook Airに比べエネルギー消費が60%少なく、Radeon Pro 555XGPUを搭載したIntelベースのMacBook Pro よりDirectX 11のパフォーマンスが最大60%向上し、 Intel Core i9プロセッサを搭載したMacBookProよりWindows 10の仮想マシンのパフォーマンスが最大30%向上しているとのこと。



また、macOSとWindowsを1つのOSのようにシームレスに連携させるCoherenceモード、ファイルの共有、Touch Barのコントロール、キーボードレイアウトの変更など、Parallels Desktopの何百もの機能がM1プロセッサ向けに最適化されているとのことです。





加えて、Parallels Desktop 16.5 for Macは「Ubuntu 20.04」「Kali Linux 2021.1」「Debian 10.7」「Fedora Workstation33-1.2」といったゲストOSの利用もサポートされています。



ただし、Parallelsは「M1搭載Mac上でParallels Desktop 16.5 for Macによる仮想マシンを実行するには、Arm環境に対応したOSが必要だ」としています。記事作成時点でARM版Windows 10はPCメーカーにのみ配布されており、一般のユーザーはプレビュービルドを利用する必要があります。



なお、ParallelsはParallels Desktop 16.5 for Macのインストール方法を動画で解説しています。



How to Install VMs in Parallels Desktop 16.5 on M1 Mac - YouTube





ParallelsのシニアバイスプレジデントであるNick Dobrovolskiy氏は「AppleのM1チップは、Macユーザーにとって大きな進歩でしたが、仮想マシンは未対応でした。今回のアップデートにより、ユーザーは最高のWindows-on-Mac体験を楽しむことができます」と語っています。