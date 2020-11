2020年11月18日 11時17分 ハードウェア

Appleの「M1」搭載Macレビューまとめ、「コンピューティング革命」や「信じられない偉業」など絶賛の嵐&今後のApple Siliconへの期待までてんこ盛り



Appleが発表した初のApple Siliconである「M1」チップを搭載したMacBook Air、Mac mini、MacBook Proが間もなく登場します。さっそくM1チップのベンチマークが複数公開されていますが、さらに、M1チップ搭載Macのレビューも続々登場しています。



海外テクノロジーメディアのArs Technicaは、x86を採用したIntel製のチップを搭載した従来のMacとM1チップを搭載したMacを比べて、「この新しいアーキテクチャを採用したチップは、AppleとApple以外のベンチマークを正確に取得することは非常に困難ですが、このチップは本当に世界をリードする設計であると確信しています」とコメント。さらに、「M1チップはAppleが発表した通り、高性能と高効率を融合させた世界をリードする設計であることは明らかです」とまで記しています。競合他社がM1チップ以上のコア数やスレッド数を導入することができれば「M1チップを上回ることは可能である」としつつ、その場合は深刻な消費電力の問題に遭遇することとなり、製造コストの面でも苦労することになるだろうとArs Technicaは主張。また、M1チップはApple Siliconの第1世代であるため、今後のモデルでは高効率コアがより多く搭載された高性能なApple Siliconが登場する可能性もあるとして、さらなるバリエーションの登場に期待しています。



Hands-on with the Apple M1—a seriously fast x86 competitor [Updated] | Ars Technica

Apple関連メディアのMacStoriesは、「新しいMacBook Airを1日使用すると、すぐに改善に気づくことができます。多くのハイエンドIntel搭載Macと同等の高いパフォーマンスを見せてくれ、MacBook Airにあった制限を大幅に更新しています。M1はMacの進化ではなく、Macの革命です」と述べ、M1チップに最大限の称賛を送っています。



Apple M1 Mac Review Roundup: Big Performance and Battery Gains - MacStories

また、MacBook Airの高いパフォーマンスについて、「MacBook Airがローエンドモデルであるという事実を見落としてしまいます」とMacStories。さらに、「AppleはApple Siliconの移行期間を2年間としているため、M1チップはApple Siliconへの移行の最初のステップにすぎません。M1チップには、将来のApple Siliconには存在しないであろう多くの制限が存在します。その制限というのは、Thunderboltポートが2つのみであったり、RAMが最大16GBであったり、外部GPUやあらゆる種類のディスクリートGPUはサポートしていなかったり、1台のディスプレイにしか出力できなかったりと、さまざまです。そのため、定義としてはM1チップはローエンドチップであるため、Appleがこれから製造するApple Siliconの中では最も遅く、最も機能の制限されたものであると言うことができます」と記し、今後よりハイスペックなApple Siliconが登場することで、Macの自由度はさらに高まるとしています。



テクノロジーメディアのSix Colorsは、M1チップを搭載したMacBook AirやMac miniはMacのラインナップの中ではあくまでもローエンドのモデルであるとして、「ハイエンドのIntel製チップを搭載したMacよりも、M1チップを搭載したMacのほうがはるかに高パフォーマンスであるため、Macにおけるローエンドの基準が大幅に更新されることとなります」と記しました。また、あらゆる点を加味し、Apple Siliconへの移行は「少なくとも過去10年でMacのハードウェアにおける最大の飛躍」と表現しています。



M1 Macs review: The Next Generation – Six Colors

また、Six Colorsも他メディアと同じようにApple Siliconへの移行が始まったばかりであるとして、「今後さらに高速なApple Siliconが登場し、Macをさらに高速かつ高性能なものへと変貌させていくでしょう」と記し、M1チップを搭載したいずれかのMacを購入すれば、「現在使用しているMacよりも高速かつバッテリー寿命が長いMacを手に入れることができるでしょう。私の使っているiMac ProでさえM1チップ搭載Macよりも遅いように感じます」と述べています。



一方で、ニュースメディアのCNBCは2020年3月に発売されたMacBook AirよりもM1搭載MacBook Airの方が動作は高速であるとして、チップ性能は大きく変化したとしています。しかし、チップ以外の変化は微々たるものであるとして、キーボードは同じものを採用しており、最大の変化はRetinaディスプレイに変更されたディスプレイであると指摘。CNBCはM1搭載MacBook Airでさまざまなソフトウェアを実行したそうで、Intel製チップ搭載のMacBook Airと比較して、一部のタスクでは2倍、他のタスクでは3倍以上高速に動作すると主張しています。



Apple MacBook Air with M1 review: Faster than Intel

PCMagはM1搭載MacBook Airを「以前のモデルよりもはるかに優れたパフォーマンスを発揮し、M1ベースのMacBook Proにも匹敵する性能」と評し、最も安価に購入できることから、「macOSを採用したノートPCの中で最も価値のある端末」と記しています。



Apple MacBook Air (M1, Late 2020) Review | PCMag

MacworldはM1搭載MacBook Airのレビューを行っており、「プロセッサの変更に過ぎないものの、このプロセッサはなんという性能でしょう」と記し、M1チップのパフォーマンスを称賛しています。また、Macworldは詳細な部分までレビューを行うことは難しかったとしつつ、「Apple Siliconのデビューは大成功」「Appleは本当に信じられないほどの偉業を成し遂げた」と記しています。



MacBook Air M1 review: Stunning debut for Apple silicon in a Mac | Macworld

Macworldはバッテリー寿命を測定するテストも行っており、同じ条件で複数のMacを使用した場合、2020年3月に発売されたIntelチップ搭載のMacBook Airと比べて、M1搭載MacBook Airはなんと約2倍のバッテリー持続時間を実現したとのこと。





Tom's GuideはM1搭載MacBook Airについて、「MacBook Proのようなパワーと驚くべきバッテリー寿命を実現しています」として、「コンピューティング革命」とまで評しています。さらに、M1搭載MacBook Airの優れた点について、「非常に高速なパフォーマンス」「強力な後方互換を実現するRosetta 2」「驚くほど長いバッテリー寿命」「改善されたウェブカメラ」を挙げています。一方で、悪い点としては「ディスプレイにまで厚いベゼルがある」「ポートが少ない」という2つを挙げました。



MacBook Air with M1 review: A computing revolution | Tom's Guide

海外メディアのThe Vergeは、M1搭載MacBook Airの良い点について「高速」「Intelベースのアプリも上手く動作する」「優れたバッテリー寿命」を挙げています。一方で、悪い点としては「ひどいウェブカメラ」「iOSアプリは気まぐれ」「Macもタッチスクリーンの方が良さそうだと認めるときが来た」と記しています。特に、M1チップ搭載のMacでネイティブに実行可能となったiOSアプリについては、開発者がユーザーに直接アプリを配布することができない点を指摘。また、Mac App Store上で配布されているiOSアプリは、記事作成時点では少なく、多くの開発者がMacからは利用できないようにするオプションを行使している模様。その理由は、Mac向けに最適化してiOSアプリを開発しているわけではないため、アプリの中にはMacで使用すると表示が大きく崩れてしまうものなどもあるためだそうです。なお、The Vergeは10段階評価でMacBook Airを「9.5」と高評価しています。



Apple MacBook Air with M1 review: new chip, no problem - The Verge

The VergeはM1搭載MacBook Proについて、優れた点として「素晴らしいパフォーマンス」「優れたバッテリー寿命」「素晴らしいディスプレイ」の3つを挙げています。一方、悪い点としては「USBポートが2つだけ」「16GBを超えるRAMを搭載することができない」「悲惨なウェブカメラ」「Touch Bar」の4つを挙げました。なお、The Vergeは10段階評価でMacBook Proを「8.5」と評価しています。



Apple MacBook Pro with M1 review: flexing Arm - The Verge

さらに、The VergeはM1搭載Mac miniについて、優れた点を「驚異的なパフォーマンス」「既存のアプリはM1チップ上で非常にうまく動作」「優れたコストパフォーマンス」「Wi-Fi 6に対応」の4つを挙げています。一方、悪い点としては「Intelチップ搭載モデルよりも少ないUSB-Cポート」「ユニファイドメモリは最大16GBしかない」「外部GPUに非対応」「本当にひどいスピーカー」の4つを挙げました。なお、The Vergeは10段階評価でMac miniを「8」と評価しています。



Apple Mac mini with M1 review: over-performer - The Verge

ハードウェアレビューメディアのAnandTechは、M1チップのさまざまなベンチマークテストを行っています。AnandTechは「iPhoneに搭載されているAシリーズのSoCでのカスタムCPUマイクロアーキテクチャが、世代を超えて印象的で繰り返されるパフォーマンスの向上をもたらしてきました。そして今日、Apple Siliconの登場により、Appleはこれまでの集大成を行っていきます」と述べ、iPhoneで取り入れてきた「独自開発チップを端末に採用する手法」をMacにも採用するという方針を称賛しています。また、AnandTechもM1チップはあくまでApple Siliconへの移行の最初のステップであり、今後「他の誰もまだ達成していないレベルの」高度なソフトウェアとハードウェアの統合が行われたチップが登場するようになるはずと、今後のApple Siliconへ期待を寄せています。



The 2020 Mac Mini Unleashed: Putting Apple Silicon M1 To The Test

