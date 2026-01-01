Linux上でWindowsアプリをシームレスに動かせるオープンソースツール「WinBoat」
Linux環境でWindowsアプリケーションを実行したい場合、WineやCrossOverといったツールが選択肢として挙げられますが動作しないアプリケーションも多く存在します。そこで、仮想化技術を活用してWindowsアプリをLinux上でネイティブのように動作させるオープンソースツールWinBoatが公開されています。
WinBoat - Run Windows Apps on Linux with Seamless Integration
https://www.winboat.app/
TibixDev/winboat: Run Windows apps on Linux seamlessly
https://github.com/TibixDev/winboat
インストール
今回はUbuntu 24.04をOSとしたLinux PCにDockerおよび、FreeRDPを用意した環境でWinBoatを試します。公式サイトで「AppImage」を選択後「Download AppImage」をクリック。
コンソールを起動し、ダウンロードしたファイルに実行権限を与えます。
chmod +x winboat-0.9.0-x86_64.AppImage
起動コマンドを実行。
./winboat-0.9.0-x86_64.AppImage --appimage-extract-and-run --no-sandbox
WinBoatのインストール画面から「Next」をクリック。
ライセンスの同意確認画面が表示されるので「I Agree」をクリック。
必要な要件が満たされていることを確認し「Next」をクリック。
インストール先を指定し「Next」をクリック。
インストールするWindowsのバージョンと言語を選択し「Next」をクリック。
「Username」にユーザーの名前を入力、「Password」と「Confirm Password」にパスワードを入力し「Next」をクリック。
CPUのコア数とメモリ、およびディスクを割り当て「Next」をクリック。
ホームフォルダーを共有するか選択し「Next」をクリック。
設定内容に間違いがないか確認し「Install」をクリックするとインストールが始まるのでしばらく待ちます。
インストールが完了したので「Finish」をクリック。
管理画面に移るとメニューとリソースモニターが表示されます。アプリを確認するため「Apps」をクリック。
Windowsアプリケーションが表示されるのでテストとして「Microsoft Edge」をクリック。
サインインの案内が表示されるので「はい」をクリック。
「Microsoft Edge」がLinuxのデスクトップ上に単体のウインドウで起動しました。
バージョン情報を確認すると最新版のEdgeがインストールされています。
「Windows Desktop」をクリックすると…
Windows 11のデスクトップ画面が起動します。このデスクトップ内でもWindowsアプリを起動することが可能です。
◆WinBoatの特徴
・洗練されたインターフェース
Linuxのデスクトップ環境にシームレスに統合し、ネイティブアプリケーションのように感じられる体験を実現。
・自動インストール機能
GUI上で設定や仕様を選択するだけで、自動的にセットアップが完了。
・あらゆるアプリを実行可能
Windowsで動作するアプリケーションであれば、WinBoatで実行可能。
・ファイルシステム統合
LinuxのホームディレクトリがWindows内にマウントされるため、2つのシステム間でファイルを手軽に共有可能。
・その他の機能
スマートカードパススルーやリソース監視などの追加機能。
・WinAppsとの比較
WinAppsでは基本的なTUIとタスクバーウィジェット、そしていくつかのCLIコマンドが提供されるのみで、セットアップの大部分を手動で行う必要があり、すべてをまとめる統合インターフェースがありません。
・USBパススルー対応
USB接続の周辺機器やハードウェアであれば、Windows用の設定ソフトウェアを使用して設定が可能。
・GPU関連の今後の展開
2025年12月時点ではGPUアクセラレーションやパススルーには未対応で、今後準仮想化ドライバーを通じたGPUアクセラレーションの実装を計画。
・アンチチート搭載ゲームについて
仮想化をブロックするため実行できません。
・Podmanサポート
Dockerの代わりにPodmanもサポートされていますが、USBパススルーはまだサポートされていません。
・ベータ版として公開中
2025年12月時点ではベータ版として公開されており、時折バグや問題に遭遇する可能性があります。
◆WinBoatの利用者からの意見
Hacker Newsでの投稿から、以下の意見や報告がありました。
・これは単なるWindows VMに追加ツールを搭載したもので、目新しいものではないという意見
・Edgeが立ち上がらずフリーズしてしまう事例
・Windowsライセンスが必要になるとの報告
WinBoatはWineのようなLinuxネイティブでWindowsアプリを動かす互換レイヤーではなく、仮想化を用いてWindows環境を提供するもので、Wineよりも実行可能なアプリケーションは多いですが負荷は高くなります。しかし、導入が簡単な点やアプリ単体を起動した際にはLinuxのデスクトップ上にウインドウとして起動できる点など、通常の仮想化ソフトウェアと比べて便利な点もあります。
関連記事
自分専用のHerokuやNetlifyを構築できるオープンソースのPaaS「Coolify」 - GIGAZINE
たった1つの実行ファイルでバックエンドを構築できる「PocketBase」 - GIGAZINE
ARM版LinuxでWindowsやx86版Linuxのアプリを動かせる「Box64」と「Wine」の組み合わせを試してみた - GIGAZINE
LinuxでWindowsアプリを動かせる「Bottles」を使ってみた - GIGAZINE
LinuxやmacOSでWindowsアプリを動かせる「Wine 8.0」リリース、PE形式への変換がほぼ完了しWoW64モードのサポートも - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ソフトウェア, レビュー, Posted by darkhorse_logmk
You can read the machine translated English article WinBoat is an open source tool that lets….