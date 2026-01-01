2026年01月01日 22時00分 レビュー

ホットスワップ対応でガスケットマウント搭載の75％サイズワイヤレスゲーミングキーボード「HyperX Alloy Rise 75 Wireless」レビュー



HPのゲーミングブランドであるHyperXから、キースイッチを簡単に交換可能なホットスワップ対応で、ガスケットマウント搭載で打鍵音を軽減し耐久性にも優れたワイヤレスゲーミングキーボードの「HyperX Alloy Rise 75 Wireless」が登場したので、実際に使ってみました。



Alloy Rise 75 - ワイヤレスゲーミングキーボード

https://row.hyperx.com/ja/products/hyperx-alloy-rise-75-wireless-gaming-keyboard



「HyperX Alloy Rise 75 Wireless」の化粧箱はこんな感じ。





内容物はHyperX Alloy Rise 75 Wireless本体とクイックスタートガイドなどの書類、USB-A to USB-Cケーブル、キーキャップ＆キースイッチプラーです。





QWERTY配列で印字はひらがななしのシンプルなものとなっています。75％サイズなのでテンキーレスですが、エンターキーの右側に「HOME」「PGUP」「PGDN」といったナビゲーションキーが配置されています。ただし、スペースキーの右側にコントロールキーはありません。





また、右上にはロータリーノブがあり、音量調節やマイクミュートのオンオフ操作が可能です。





トッププレートは磁石で固定されているため、工具なしで簡単に取り外し可能。本体にデフォルトで付属するトッププレートは黒色ですが、ネイビーブルーとホワイトのトッププレートが別売りされているので、インテリアや気分に合わせてキーボードの見た目をガラッと変えることができます。





トッププレートを固定する銀色の磁石はこんな感じ。四隅と長辺の真ん中に配置されていました。





キーキャップはABSより硬質なHyperX PBTを採用しており、キーストロークの深さは公称4.0mm。また、「HyperX Alloy Rise 75 Wireless」のポーリングレートは8000Hzとなっており、プレイヤーのキー入力時の信号が実際のゲーム内のキャラクターの動きに反応するまでの時間(入力遅延)が短縮されます。一般的なポーリングレート1000Hzのキーボードと比較すると、入力遅延が短縮されるため、より精密なゲーム操作を実現できるわけです。





「HyperX Alloy Rise 75 Wireless」はスイッチプレートをガスケットで挟むことで打鍵時の衝撃を吸収し、適度な打鍵感と不要なタイピング音を抑えるガスケットマウントキーボード

です。これにより耐久性の向上だけでなく、スイッチノイズの軽減効果も実現しているとのこと。



実際の「HyperX Alloy Rise 75 Wireless」の打鍵音は以下の動画をチェックするとわかる通りで、ゲーミングキーボードにありがちな高音の「カチャカチャ音」ではなく、少し低めの「コトコト音」になっています。そのため控えめな打鍵音のゲーミングキーボードを探しているという人に特におすすめです。



「HyperX Alloy Rise 75 Wireless」の打鍵音はこんな感じ - YouTube





裏面はこんな感じで四隅に滑り止めが配されており、スタンドもあります。





スタンド収納時だとこれくらいの角度。





スタンド利用時はこれくらいになります。





天面





右端にUSBドングル、無線スイッチ、USB-Cポートがあります。USBドングルの収納部分には磁石が埋め込まれており、ドングルを入れるとスッと吸い込まれるように収納されます。





底面には特に何もなし。





左側面





右側面





右側面にあるHyperXのロゴはバッジになっており、磁石で固定されているので簡単に取り外し可能。HyperXのロゴ以外にさまざまなパターンのものが別売りされているので、自分好みにカスタマイズ可能です。





キーキャップは付属のキーキャップ＆キースイッチプラーで簡単に取り外しできます。





取り外すとこんな感じ。「HyperX Alloy Rise 75 Wireless」のHyperXリニアスイッチ(赤軸)はPOM製ハーフウォール型ステムを採用しており、標準搭載されたHyperX PBTキートップの安定性が向上しています。また、潤滑剤塗布済みで出荷されるため、動作がスムーズで、最大8000万回の打鍵に耐えることができるとのこと。





キースイッチはホットスワップ対応なので、取り外し可能です。取り外しにはキーキャップ＆キースイッチプラーを使用し、キースイッチの上下を以下のように挟んで引き抜きます。





抜けるとこんな感じ。





特定のキースイッチが故障した場合や、HyperX Tactile Switchesなどの別軸のキースイッチに取り換えることも可能です。





同じく75％サイズのキーボードであるNuPhy Air75 V3と並べてみるとこんな感じ。大体のサイズ感は似ていますが、ファンクションキーの下とナビゲーションキーの左に隙間を設けている分、「HyperX Alloy Rise 75 Wireless」の方が大きいです。普段「NuPhy Air75 V3」を使っているGIGAZINE編集部員は、エンターキーの右横にあるナビゲーションキーを頻繁に誤タイプしてしまうそうですが、「HyperX Alloy Rise 75 Wireless」ではほとんど打ち間違いがなかったそうです。





一部のキーには、HyperX独自の機能を有効化する「セカンダリ機能」が割り当てられています。セカンダリ機能が割り当てられているキーの側面には、赤枠部分にあるようなアイコンが刻印されています。セカンダリ機能はファンクションキーと該当キーを押下することで利用可能で、「Windowsキーの無効化」や「バックライトの明るさ調整」などが行なえるようになっています。





「HyperX Alloy Rise 75 Wireless」は有線・2.4GHzワイヤレス接続・Bluetoothという3通りの接続方法が利用可能で、ワイヤレス接続では最大3台のデバイスを登録しておくことが可能。PCだけでなくPS5・PS4・Xbox Series X|S・Xbox Oneでも利用可能なため、コンソール機用のワイヤレスキーボードとしても優秀です。



特に簡単な接続方法が2.4GHzワイヤレス接続。無線スイッチをWi-Fiマークに切り替えて、デバイスにUSBドングルを挿すだけで簡単に接続できます。接続速度も高速で、モードを切り替えたりPCを起動したりした際に、「ワイヤレスキーボードがなかなか接続されない」といったことは一切ありません。





また、「HyperX Alloy Rise 75 Wireless」は市場のバックライト付きデュアルワイヤレスゲーミングキーボードで最長のバッテリー駆動時間を誇り、バックライト付きで80時間、バックライトオフなら1500時間という驚異的なバッテリー寿命を実現しています。



なお、「HyperX Alloy Rise 75 Wireless」はAmazon.co.jpで税込3万5000円で販売中。フルサイズ版や有線版などもあり、自分のスタイルに合ったものを選択できるようになっています。



Amazon.co.jp: HyperX Alloy Rise 75 ワイヤレス メカニカル ゲーミング キーボード 日本語配列 75% ホットスワップ対応 ガスケットマウント HyperXリニアスイッチ 最大80時間（バックライトON時） デュアルワイヤレス (2.4GHz / Bluetooth) 日本正規代理店品 2年間のメーカー保証 91Y91AA#ABJ : 家電＆カメラ





