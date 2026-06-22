2026年06月22日 20時30分 AI

アメリカ政府がAnthropicの「Claude Mythos」の規制命令を下すもAnthropicが選定した「Project Glasswing」のメンバーにはプレビュー版が提供されたままであるという報道



Anthropicは高度なサイバー攻撃が可能なほどの高性能AIモデル「Claude Mythos Preview」のアップデート版となる「Claude Mythos 5」と「Claude Fable 5」を2026年6月9日にリリースしましたが、アメリカ政府の国家安全保障当局から指示があり、日本時間の2026年6月13日に両モデルの提供停止を発表しました。しかし、Claude Mythos Previewの初期テストに参加していた一部の組織は、依然として同モデルのアクセス権を維持していることがBloombergの報道により明らかになりました。



Early Users of Anthropic Mythos Still Have Access After US Order - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-19/early-users-of-anthropic-mythos-still-have-access-after-us-order



Early users of Anthropic's Mythos still have access after US order: Report - The Economic Times

https://economictimes.indiatimes.com/tech/artificial-intelligence/early-users-of-anthropics-mythos-still-have-access-after-us-order-report/articleshow/131846387.cms



Early users of Anthropic's Mythos still have access after US order, Bloomberg News reports | Reuters

https://www.reuters.com/business/early-users-anthropics-mythos-still-have-access-after-us-order-bloomberg-news-2026-06-19/



Anthropicは高度なサイバー攻撃が可能なほどの高性能AIモデル「Claude Mythos Preview」を2026年4月7日に発表し、サイバー防御能力の強化を目的として一部の組織を対象に提供しました。その後、2026年6月9日にClaude Mythos Previewのアップデート版としてリリースされたのがClaude Fable 5とClaude Mythos 5で、一部組織のみに提供されるClaude Mythos 5がセキュリティー制限なしの限定版、 一般公開されたClaude Fable 5がセキュリティー制限ありの製品版という位置付けです。



ついに「Claude Mythos」の正式版が登場＆利用者制限撤廃版の「Claude Fable」も登場して誰でも使用可能に - GIGAZINE





しかし、Anthropicは日本時間の2026年6月13日9時50分頃にClaude Fable 5およびClaude Mythos 5の提供停止を発表しました。Anthropicの発表によると、アメリカ政府の国家安全保障当局から「アメリカの国内外を問わず、Anthropicの外国人社員を含むすべての外国人に対するClaude Fable 5およびClaude Mythos 5の提供を停止せよ」という内容の輸出管理命令が出されたとのこと。Anthropicは命令を守るために「すべての顧客に対するClaude Fable 5およびClaude Mythos 5の提供停止」を決定しました。アメリカ政府による停止命令は「中国政府と関連するグループがアクセスした疑いがあるため」と指摘されていたり、AmazonのCEOであるアンディ・ジャシー氏が政権当局者に対しサイバー攻撃に悪用され得る情報を同モデルが出力したという懸念を伝えたりといったことがきっかけだと報道されています。



Anthropicがアメリカ政府の指示で「Claude Fable 5」と「Claude Mythos 5」の提供を停止 - GIGAZINE





そのような中、Bloombergが2026年6月18日に報じたところによると、AnthropicがClaude Mythos Previewの初期テストとしてモデルを提供した一部の企業は、Claude Fable 5とClaude Mythos 5の規制命令が発令された後も、依然としてClaude Mythos Previewへのアクセスを維持しているとのこと。



AnthropicはClaude Mythos Previewの発表時に、「AIの開発速度を考えると、悪用リスクの高いAIが広く公開されるようになるのは時間の問題である」と指摘し、攻撃者による悪用が始まる前にAIを防御目的で使用する緊急の取り組みとして「Project Glasswing」を開始しました。Project Glasswingは複数の組織に対してClaude Mythos PreviewなどのAIモデルへのアクセス権を付与して脆弱性の発見に役立てる取り組みで、初期の参加組織にはAWS、Anthropic、Apple、Broadcom、Cisco、CrowdStrike、Google、JPモルガン・チェース、Linux Foundation、Microsoft、NVIDIA、Palo Alto Networksが含まれ、その後対象組織が200前後まで拡大しました。



このうちCiscoや産業制御システム向けセキュリティ企業のDragosは、Bloombergに対して「現在もClaude Mythos Previewへのアクセスを維持している」と認めています。





一方で、Project Glasswingへの参加を要請されていた欧州連合サイバーセキュリティ機関(ENISA)は、2026年6月19日時点でアクセスを認められなくなったという旨の通知を受け取ったと述べています。ENISAは、Anthropicとの協議を続けながら他社AIも検討しているとコメントをしています。



AnthropicはProject Glasswing参加組織のアクセス管理方法について、メディアからのコメント要請に応じていません。

