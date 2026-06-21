2026年06月21日 20時52分 メモ

【訃報】Ubisoft共同創業者のクロード・ギユモ氏が飛行機事故のため死去

by Kuba Bożanowski



『アサシンクリード』シリーズをはじめとしたゲームソフトを開発していることで知られるフランスのゲーム開発会社・Ubisoft(ユービーアイソフト)の共同創業者、クロード・ギユモ氏がフランス西部の飛行場で発生した飛行機の墜落事故のため亡くなりました。69歳でした。



La mort de Claude Guillemot, le discret et diplomate cofondateur d’Ubisoft

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2026/06/20/la-mort-de-claude-guillemot-le-discret-et-diplomate-cofondateur-d-ubisoft_6705325_3382.html



Crash d’avion à La Baule : Claude Guillemot, cofondateur du géant du jeu vidéo Ubisoft, fait partie des victimes

https://www.lefigaro.fr/faits-divers/crash-d-avion-a-la-baule-claude-guillemot-cofondateur-du-geant-du-jeu-video-ubisoft-serait-parmi-les-victimes-20260620



Assassin’s Creed company co-creator killed in plane crash in France | AP News

https://apnews.com/article/france-assassins-creed-ubisoft-plane-crash-2df2ea469c3fca0a45c38ae8805a6033



2026年6月19日(金)午後遅く、フランス西部にあるロワールアトランティック県のラ・ボール飛行場に着陸しようとしていたセスナ421型小型飛行機が墜落し、搭乗していた乗員2人が死亡する事故が発生しました。



乗員の1人はUbisoftの共同創業者で実業家として知られるクロード・ギユモ氏で、同乗していたのはインストラクターのマルク・ギエ氏とみられています。機体はギユモ氏が操縦しており、航空ショーへ参加するために移動していたようです。



墜落機の同型機、セスナ421Bゴールデンイーグル。





クロード氏は1956年、5兄弟(ミシェル、イヴ、ジェラール、クリスチャン)の長男として誕生しました。ギユモ家はブルターニュで農家に化学薬品や部品などを販売する事業を営んでいました。兄弟はそれぞれ大学で学んだのち家業を手伝っていましたが、経営が厳しくなってきたためビジネスの多角化を計画。



まずゲームソフト販売会社のGuillemot Informatiqueを、続いてハードウェア販売会社のGuillemot Corporationを設立。そして1986年3月、ゲームソフト開発のためにUbisoftを創業しました。





「Ubisoft」の名称はユビキタス(ubiquitous)に由来していて、「ubi」の部分はフランス語では「ウビ」、英語では「ユビ」のように発音します。会長兼CEOを務めるイヴ氏は「好きなように呼んでほしい」という見解を示していて、日本では「ユービーアイ」表記が用いられています。



Is it OO-BE-SOFT or YOU-BE-SOFT? - YouTube





Guillemot Informatiqueがフランス最大のゲーム販売代理店になったのち、Ubisoftは1995年にリリースした『Rayman』で注目を浴びました。日本ではPlayStation版とセガサターン版がリリースされていますが、それほどヒットしなかったとのこと。日本で「ユービーアイソフト」の名前が広がるのは、2005年のスクウェア・エニックスとの提携を待つことになります。



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2007年にリリースした『アサシンクリード』は、もともとは『プリンス・オブ・ペルシャ：時間の砂』の続編を想定して制作されていたものですが、「アサシン教団がテンプル騎士団の野望に立ち向かう」という内容に変更され、およそ20年にわたって続く人気シリーズとなりました。最新作『アサシンクリード ブラック フラッグ RE:シンクロ』は2026年7月9日発売予定です。



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クロード氏はGuillemot Corporationの会長兼CEOを務めていて、5兄弟が創業した会社は株式を兄弟がそれぞれ5分の1ずつ保有していました。



Ubisoftはクロード氏の死去を確認したとのことですが、コメントは発表していません。

