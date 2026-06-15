AnthropicのClaude Mythos 5／Fable 5の輸出規制発動につながった原因はAmazonのCEO、トランプ政権当局者に対し「脱獄」の懸念を表明したため





トランプ政権による輸出規制を受けて、AnthropicのAIモデル「Claude Mythos 5」と「Claude Fable 5」の提供が停止されました。この措置の背景には、AmazonのCEOであるアンディ・ジャシー氏が政権当局者に対し、Anthropicのモデルがサイバー攻撃に悪用され得る情報を出力したという懸念を伝えたことがあると報じられています。



Amazon CEO’s Talks With U.S. Officials Triggered Crackdown on Anthropic Models - WSJ

https://www.wsj.com/tech/ai/amazon-ceos-talks-with-u-s-officials-triggered-crackdown-on-anthropic-models-dcc90578



How Amazon and the White House ended Anthropic's Fable

https://www.axios.com/2026/06/13/anthropic-amazon-white-house



Amazon CEO reportedly raised Anthropic model concerns before government crackdown | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/06/13/amazon-ceo-reportedly-raised-anthropic-model-concerns-before-government-crackdown/



Amazon voiced concerns about Anthropic AI models before US crackdown, source says​ | Reuters

https://www.reuters.com/business/retail-consumer/amazon-voiced-concerns-about-anthropic-ai-models-before-us-governments-crackdown-2026-06-13/



Anthropoicは2026年6月10日にMythos 5とFable 5を一般公開しました。しかし、わずか2日後の同月12日に、アメリカ政府の指示によって提供が停止されました。



Anthropicがアメリカ政府の指示で「Claude Fable 5」と「Claude Mythos 5」の提供を停止 - GIGAZINE





Mythos 5とFable 5の提供停止について大統領府顧問のデビッド・サックス氏は「信頼できるパートナーが脱獄を報告した」と説明。サックス氏によると、政権はAnthropicのダリオ・アモデイCEOに対し、この脱獄を修正するかモデルを停止するよう求めたものの、アモデイCEOが拒否したため、輸出規制が発動されたとのことです。





I’ve had a number of conversations with folks inside and outside government about the current situation with Anthropic, and here is what I believe to be true:



— As we know, Anthropic publicly released its Mythos class models earlier this week under the commercial name Fable.… — David Sacks (@DavidSacks) June 13, 2026

by Fortune Brainstorm Tech

2026年06月15日 11時51分00秒 in AI, Posted by log1i_yk You can read the machine translated English article The reason Anthropic's Claude Mythos….

The Wall Street Journalによると、Amazonの研究者が一連のプロンプトを使い、AnthropicのFable 5から本来は制限されるべきサイバー攻撃に利用可能な情報を引き出したとのこと。ジャシーCEOはこの内容をスコット・ベッセント財務長官を含む政府当局者に伝えたとされています。その後、ホワイトハウス当局者は対応を協議し、Amazon側の主張を検証するためにセキュリティ研究者がテストを行いました。関係者によると、政権側はリスクに対処する最も直接的な方法として、外国政府や外国企業、外国人による当該モデルへのアクセスを止める判断を下したとのことです。Reutersによると、Anthropicは以前からMythosのハッキング能力について警告し、広範な提供を控えていたとのこと。その後、サイバーセキュリティ上の安全策を備えた公開版としてFableを展開したものの、政府はこの安全策を迂回する「脱獄」手法が存在すると判断したとされています。ここでいう「脱獄」とは「AIモデルに設定された安全ガードレールを回避し、本来なら拒否されるはずの回答を引き出す行為」のことで、今回のケースではモデルの安全策を迂回し、ソフトウェアの脆弱性を見つけられる可能性が問題視されました。トランプ政権は、アメリカ国内外を問わず外国籍の人物によるFable 5とMythos 5の利用をブロックするようAnthropicに命じたとされています。Anthropicはこの命令に対応するため、両モデルへのアクセスを世界的に無効化したと説明しています。ただし、Anthropic側は、問題視された手法で見つかったのは「軽微」なセキュリティ上の欠陥であり、他の公開モデルでも発見できるものだと主張しています。Anthropicはまた「Amazonが指摘したような脆弱性は比較的基本的なもので、完全な脱獄とは言えない」という立場を示しています。一方でThe Wall Street JournalはAnthropicのAIモデルについて、脆弱性に関する情報を基にして実際に動作する攻撃コードを生成できる点が警戒されているとも指摘しています。ただし、セキュリティ企業・GreyNoise Intelligenceによると、「Amazonの研究者がFableの安全ガードレールを突破し、攻撃コードの生成にまで到達できたことを示す証拠はない」とのことです。AmazonはAnthropicの主要投資家であり、同社にデータセンター向けチップを供給する一方で、Anthropicのモデルをソフトウェア脆弱性の特定にも利用していました。TechCrunchによると、Amazonは「政府が潜在的なセキュリティリスクについて自分たちに助言を求めることは珍しくない」としつつ、そうした協議の詳細は明かさないとコメントしています。