2026年06月22日 13時43分 AI

Sakana AIがClaude Fable超えをアピールするマルチエージェントシステム「Sakana Fugu」を発表



東京に拠点を置くAI企業のSakana AIがマルチエージェントシステム「Sakana Fugu」を2026年6月22日に発表しました。Sakana Fuguは複数のAIモデルを1つのモデルのように扱えるシステムで、Claude Fable 5を超える性能を達成したことがアピールされています。



Sakana Fugu — Multi-Agent System as a Model

https://sakana.ai/fugu/



Sakana Fuguは複数の高性能AIモデルを「エージェントプール」として扱い、ユーザーの入力に合わせてエージェントプール内のAIモデルを組み合わせて回答を出力するシステムです。AIモデルの管理はSakana Fuguが自動的に行うため、ユーザーは1つのAIモデルを実行するのと同じ使用感で使うことができます。エージェントプールには複数のクローズドモデルやオープンモデルが含まれます。





Sakana Fuguは日常業務向けの「Fugu」と精度が重要な場面で活躍する「Fugu Ultra」の2種類に分かれて提供されています。「Fugu Ultra」「Fugu」「Claude Fabel 5」「Claude Mythos Preview」「Gemini 3.1 Pro」「GPT-5.5」「Claude Opus 4.8」の各種ベンチマーク結果が以下。Fugu UltraとFuguは一部のベンチマークテストでClaude Fable 5を上回ることに成功しています。なお、Fugu UltraとFuguのベンチマークはモデルプールにClaude Fable 5およびClaude Mythos Previewを含まない状態で実施されています。





Sakana Fuguはベンチマーク結果だけでなく実際のタスクでも高い性能を発揮します。「Fugu Ultra」「Gemini 3.1 Pro(high)」「Claude Opus 4.8(max)」「GPT-5.5(xhigh)」でルービックキューブを解くテストを実行した結果、Fugu Ultraは19ステップでルービックキューブを解いて4モデルの中で最短ステップを記録しました。





Sakana AIはAnthropicがアメリカ政府の命令を受けてClaude Fable 5およびClaude Mythos 5のサービスを停止した件に触れつつ「Sakana Fuguはモデルを柔軟に入れ替え可能であり、特定のモデルが制限されても影響を動的に迂回できる」とアピールしています。



ただし、各出力でどのAIモデルが使用されたかを確認することができないそうです。





Sakana FuguはAPI形式とサブスクリプション形式の有料サービスとして展開されています。Fugu Ultraの100万トークン当たりのAPI料金は以下の通り。



トークン種別 通常料金 272K以上 入力 5ドル(約808円) 10ドル(約1616円) 出力 30ドル(約4847円) 45ドル(約7270円) キャッシュ済み入力 0.50ドル(約81円) 1.00ドル(約162円)



サブスクリプションプランではFuguとFugu Ultraの双方を利用可能。月額料金はStandardプランが20ドル(約3232円)、Proプランが100ドル(約1万6158円)、Maxプランが200ドル(約3万2317円)です。

