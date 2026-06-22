2026年06月22日 13時50分 セキュリティ

「宇宙人侵略警報」をハッカーがブラジル国民数百万人に送信して大騒ぎに



ハッカー集団が2026年6月19日から20日にかけての夜間にブラジルの国家緊急警報システムに侵入し、少なくとも7都市の住民に対して「エイリアンによる攻撃が差し迫っている」という偽の警報を送信した事件が発生しました。システムが午前1時30分に停止されるまで、広範囲にわたる地域でスマートフォンから緊急警報音が鳴る混乱を引き起こしています。



ETs? Susto com alerta extremo da Defesa Civil Nacional vira meme | G1

https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2026/06/20/memes-alerta-extremo-defesa-civil.ghtml



Hackers send fake alien invasion alerts to millions of Brazilians overnight - Dexerto

https://www.dexerto.com/entertainment/hackers-send-fake-alien-invasion-alerts-to-millions-of-brazilians-overnight-3377880/



Cellphone Alert System Breached in Brazil, Message Sent in Leetspeak - Slashdot

https://mobile.slashdot.org/story/26/06/20/175205/cellphone-alert-system-breached-in-brazil-message-sent-in-leetspeak



地元紙のG1 Globoによると、ブラジル南東部の都市・ベロオリゾンテの住民は民間防衛局から大きなアラート音と共に、「身を守れ、宇宙人の攻撃だ、我々は到着した」という警報を受け取ったとのこと。以下はXに投稿された警報の一部。



Em Belo Horizonte, complementaram como “Ataque Alienígena” pic.twitter.com/1rml1Gzf8u — Vanessa Alves (@Vanessa22820272) 2026年6月20日



サンパウロやリオデジャネイロでも、ベロオリゾンテほど警報音が激しくなかったものの、「極度警戒」レベルの警報が送信されました。送信されたメッセージには「misantropi4」という文字が含まれており、これはポルトガル語の「misantropia(人間不信)」という言葉の一部を英数字で表記したもので、ハッカーがよく使う「リーツピーク」と呼ばれる手法です。





ブラジルの国家民間防衛局は、警報発信に使用されていたプラットフォームがハッカーによる侵入を受けたと発表しました。同局によると、警報は権限のない何者かによって遠隔操作で発信された攻撃の結果である可能性があるとのこと。本件は捜査のため連邦警察に引き渡されましたが、記事作成時点で容疑者は特定されていません。



Xでは「@mizantropiaz」というアカウントがどのように警報システムを乗っ取ったのか実演する犯行声明を投稿していました。元の投稿は削除されていますが、サイバーセキュリティニュースレターのInternational Cyber Digestが転載する形で再度公開しています。



This is allegedly a video of the 'hack'pic.twitter.com/NhAhSbxnXb — International Cyber Digest (@IntCyberDigest) 2026年6月20日



International Cyber Digestによると、ブラジル政府のIT担当者の少なくとも一人が情報窃取型マルウェア「インフォスティーラー」に感染していたと調査で判明したとのこと。自宅のゲーミングPCで政府インフラの作業をしていたIT担当者が、悪意あるゲームインストーラー経由でマルウェアに感染し、パスワードや政府のVPN認証情報が保存されたブラウザの情報が盗まれたとされています。また、脅威アクターは政府職員が何年も変更していなかった非常に古い認証情報を使用した疑いも指摘されており、ブラジル政府のセキュリティ意識の低さを問題視する声が挙がっています。



‼🚨 This is really bad. According to our research, at least one of Brazil's government IT workers was infected with an infostealer. We found:



- He was doing goverment infrastructure work on his home RGB gaming PC

- He was running Windows 7 (EoL Jan 2020)

- No antivirus

- NO MFA… https://t.co/Rm5sogZlWb pic.twitter.com/qW2raX3NAK — International Cyber Digest (@IntCyberDigest) 2026年6月21日