2026年06月23日 18時15分 ヘッドライン

2026年6月23日のヘッドラインニュース



ハンバーガーチェーンのドムドムハンバーガーに、2026年6月30日(火)から「ジンジャーチキンバーガー レモンタルタル仕立て」が登場します。サクッとした食感が楽しいジューシーな鶏むね肉のから揚げに、こだわりのジンジャーソースと爽やかなレモンタルタルを合わせたとのこと。から揚げはなんと約180gの大判サイズでバンズからはみ出しており、食べ応えがあるので満足感もバッチリとなっています。



６月３０日（火）「ジンジャーチキンバーガー レモンタルタル仕立て」販売開始！！｜ドムドムハンバーガー【公式サイト】

https://domdomhamburger.com/topics/7423.html







「ジンジャーチキンバーガー レモンタルタル仕立て」は全国のドムドムバーガーで6月30日(火)から購入可能で、価格は単品が税込790円、セットは税込1190円。浅草花やしき店・市原ぞうの国店は単品のみの販売で、笹丘店ではゴマなしバンズを使用しているとのことです。



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）















間違いに気がついたのは数年前ですが、それまで私は、某イラストレーターさんのお名前を、ワースケベさんだと思ってました...（本当に申し訳ない🙏）

変わったハンネだなと思ってはいたんですが、まぁ、Twitterだしそういうのもありなのかなと...



思い込みって怖いですね😭 — なみお (@wavemomchan) 2026年6月22日













死ぬ前に剣飲み込んで火葬された後に灰の中から剣が出てくる演出仕込みたい — BIGMAX (@DUCCl0) 2026年6月22日







◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

琵琶湖の南湖、在来魚に回復の兆し 環境DNA分析で確認 | 毎日新聞



希少がん 小児がんなどにも効果期待 異なる種類のがんで共通する特定の遺伝子変異を標的とした治療薬実用化 | NHKニュース | 医療・健康、サイエンス



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

EUでもクマ被害相次ぐ、複数国が保護ステータス格下げ呼び掛け 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



「若干の疲労が」JR埼京線で運転士が居眠り 駅手前で減速せず | 毎日新聞



旧統一教会への解散命令が確定 最高裁が「合憲」判断 | 毎日新聞



旧統一教会に解散命じた司法判断が確定 教団側の特別抗告を退ける決定 最高裁 | NHKニュース | 旧統一教会、裁判



「ロングノーズ」５００系、来年７月引退…当時の国内最速３００キロ達成車両 : 読売新聞



高市首相の「反社会性パーソナリティー」を精神科医が懸念…海外メディアもG7での“虚勢”をさらし上げ｜日刊ゲンダイDIGITAL



「戦争反対」 沖縄全戦没者追悼式、高市首相あいさつにヤジ | 毎日新聞



沖縄戦から81年の慰霊の日 各地で平和への祈り | NHKニュース | 沖縄県、アメリカ



電動キックボード、通行禁止区間で自動停止 京都の河川敷で初 | 毎日新聞



自民党派閥政治資金めぐる事件 大野元議員に有罪 一部は無罪に | NHKニュース | 裁判、政治とカネ



デヴィ夫人として活動 デヴィ・スカルノ被告 元マネージャーに暴行などの罪 起訴内容認める | NHKニュース | 事件・事故、東京都



リニア静岡工区、完成まで10年以上の可能性 JR東海の現場所長が言及、難工事が予想 - 産経ニュース



最大1422万件のメールアドレスなど流出か KDDIのシステムに不正アクセス | NHKニュース | 通信、IT・ネット



フランスで41.9度、異例の熱波 3900万人に最高警報 - 日本経済新聞



神戸 冷凍庫から発見の遺体 部屋の元住人で2011年ごろに死亡か | NHKニュース | 事件・事故、兵庫県



経済プラス：どうなる「最低賃金1500円」 高市首相、石破氏肝いりの目標転換? | 毎日新聞



神戸 冷凍庫切断遺体 複数の袋に 冷凍庫は電源切れた状態 | NHKニュース | 事件・事故、兵庫県



カンボジア拠点の特殊詐欺 グループのリーダー格か タイで現地警察に拘束の30代容疑者を逮捕へ 兵庫県警 | NHKニュース | 事件・事故、兵庫県、カンボジア



“国際犯罪組織幹部”逮捕 「高度専門職」在留資格で入国か | NHKニュース | カンボジア、事件・事故、東京都



逮捕の“国際犯罪組織幹部” プライベートジェットで入国歴も 東京 中央区役所にうその転入届受理させたか | NHKニュース | 事件・事故、カンボジア、アメリカ



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

パーキンソン病になってブログを再開 – KEISUI ART STUDIO



マンションの部屋にある大型冷蔵庫の中から胴体を切断された男性の遺体が発見された事件で、遺体の身元は15年前に死亡したとみられる元住人と判明… 深まる謎にネットからは様々な反応 - Togetter



「チケットが取れない」と言っていると聞いたので代わりに取ったのに、相手は本気で行きたいわけじゃなかった…「行きたい」の熱意に差があって揉めた経験 - Togetter



甘ロリ服着てたらおじさんに「そんな服着て恥ずかしくないんか！」って言われた…「ただの質問なので『はい♡』って答えよう」「オッサンも着たいから嫉妬したんよ」 - Togetter



新築の我が家（子なし）に友達が「遊びに行きたい！」と連絡をくれたが、ヤンチャ盛りの男の子2人を連れて遊びに来られることに抵抗がある→「断ったほうがいい」でリプが一致し、無事解決したもよう - Togetter



新婚旅行で沖縄に行った時にタクシーの運転手から、「ひめゆりの塔に行かないのか？」と聞かれた…帰りに沖縄戦の書籍を買って初めて知った→教科書によって違いがある - Togetter



死ぬ前にこれだけは言っておくけどエアコンを買うなら6畳・10畳・14畳から選ぶのがええ…あとどうしてもいいやつが欲しかったらダイキンを選ぶんじゃ - Togetter



娘の修学旅行の写真注文は今どきなのでネット販売で「これはピンボケだからいいか」と言ったら、娘本人が状況を説明してくれて写真の意義を感じた - Togetter



「大人が子どもに道を聞くわけない」と思っていたが、近所の中学生が高齢者に悪意なく道を聞かれているところに遭遇した→子どもに聞きたい理由は何？ - Togetter



神楽坂のバーで飲んでたら「飯田橋に東京創元社という、ラヴクラフトを文庫で出している出版社があるでしょう？あの近くに "クトゥルーそば" を出す店があるんですよ……」と教えてもらった - Togetter



都内某所の交差点で遭遇した「児童の飛び出し」のドラレコ映像が、どれだけドライバーが注意しても限界があり、車の「自動ブレーキ」の必要性を強く実感する内容だった - Togetter









むかし事故物件住んでて一番困ったのは、深夜に帰宅したときご遺族の方がドアの前に線香と花を添えられてた時ッスね — としぼう (@toshibou) 2026年6月22日



東京・北区の小学校で起こった学校火災の件で、一部報道関係者が児童の自宅を特定し、取材を申し入れていたことが判明… 区からは、児童・教職員および関係者への配慮を要請 - Togetter



実家の猫、法事の際に神妙な感じで参加してきて笑ってる 家族の誰より神妙な顔してる「ちゃんと参加してる」「神妙な顔かわいい」 - Togetter



「朝方にアイスコーヒー約30リットルを…」国の研究機関による健康被害の症例報告を見たXの反応が、見事に「そうはならんやろ」「なっとるやろがい」となっていた - Togetter



「マジでざまぁねぇな」オービスが盗まれた埼玉県警に批判の声が続々と集まるが、警察はこうした状況に危機感を覚えるべきではないかという指摘が相次ぐ - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

WordPress.com 変更ログ：WordPress 7.0 と新しいコンテンツ活用機能



Claude CodeがSOC業務を全自動でやってくれるってさ - ZOZO TECH BLOG



AWS DevOps Agentを入れる前に決めたいログ配信と調査起動の設計







固定IPによるアクセス管理で、セキュリティ強化と業務利用をより簡単に！『XServer 固定IPアクセス』の提供を開始 | XServer 固定IPアクセス



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◆新商品（衣・食・住）

カゴメ独自のすっきりとした味わいのトマトを使用した 「カゴメトマトジュースRefresh」新発売 ～ さらっと爽やかで軽やかな飲みごこちの、期間限定の特別なトマトジュース ～｜カゴメ株式会社

