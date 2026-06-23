2026年06月23日 18時10分 AI

フィジカルAIとロボット工学向けの包括的安全システム「NVIDIA Halos for Robotics」発表



NVIDIAが、フィジカルAIとロボット工学に向けた業界初のフルスタック型包括的安全システム「NVIDIA Halos for Robotics」を発表しました。次世代の自律型ロボットは動的環境で人間と共存しながら運用することになるため、システムのスケールアップには「NVIDIA Halos for Robotics」のようなフルスタック型の安全アーキテクチャが必要だとのことです。



NVIDIA Announces Halos for Robotics, the Industry’s First Full-Stack Safety System for Physical AI | NVIDIA Newsroom

https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-halos-for-robotics-the-industrys-first-full-stack-safety-system-for-physical-ai





FORT Robotics extends its Trust Layer for Physical AI by adding Outside-In Safety in collaboration with NVIDIA Halos for Robotics

https://www.prnewswire.com/news-releases/fort-robotics-extends-its-trust-layer-for-physical-ai-by-adding-outside-in-safety-in-collaboration-with-nvidia-halos-for-robotics-302804999.html



「NVIDIA Halos for Robotics」は、2025年に発表された自動運転者向けのフルスタック型包括的安全システム「NVIDIA Halos」を活用する形で、フィジカルAIシステムの構築・検証・展開のための共通した安全アーキテクチャを開発者に提供するものです。



NVIDIA、自動運転車向けのフルスタックの包括的な安全システム、NVIDIA Halos を発表 - NVIDIA | Japan Blog

https://blogs.nvidia.co.jp/blog/halos-safety-system-autonomous-vehicles/



NVIDIA Halos: 自動運転車開発のための安全システム - YouTube





システムはロボットの安全に必要な主要レイヤーにまたがっていて、NVIDIA IGX ThorとNVIDIA Holoscan Sensor Bridgeがリアルタイムロボティクスおよび安全関連のワークロード向けに、産業用グレードのAI演算能力や組み込みの安全性、センサー接続機能を提供。



NVIDIA Halos OSがロボット工学の安全性を確保するソフトウェアスタックを提供します。この中には、安全関連の動作機能をサポートするHalos Coreや、産業環境でロボットの動作を動的に制御するNVIDIA Halos Outside-In Safety Blueprintに基づいて構築された安全アプリケーションが含まれます。



NVIDIAのロボティクスおよびエッジAI担当ヴァイスプレジデントのディープ・タラ氏は「フィジカルAIは工場や倉庫、物流業務のあり方を変革しつつあり、ロボティクスチームは自律システムをこうした環境に拡大展開していくために、統一された安全アーキテクチャを必要としています。開発者やシステム構築の担当者は、自動運転車の安全基盤として実績のあるNVIDIA Halos for Roboticsを活用することで、より安全なロボットを迅速に開発し、作業員と一緒に働く現場へ導入することを、より自信を持って進めることができます」と説明しています。



NVIDIA Halos for Roboticsを業界で初めて採用し、AmazonやGXO、シェフラー、トヨタ・モーター・マニュファクチャリング・カナダといった顧客向けに導入している人型ロボットに安全機能を組み込んだAgilityのペギー・ジョンソンCEOは「人型ロボットが幅広く価値を提供するには、ロボット自体に安全機能が組み込まれた上で、システム全体にわたってその安全性が検証されている必要があります。NVIDIAと提携して、NVIDIA Halos for Roboticsを導入・最適化することで、責任ある自動化における当社のリーダーシップをさらに強化します。これは、人型ロボットを産業のワークフローに安全に組み込むためには欠かせない要素です。この提携によって、人間とロボットとの真のチームワークが実現し、次世代の製造業および物流業務を牽引する長期的成果が生み出されるでしょう」と述べました。

