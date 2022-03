NVIDIAが自律移動ロボットの開発を加速させる高性能AIコンピューティング＆センサーテクノロジープラットフォーム「Isaac Nova Orin」を発表

段差や凹凸を検知し、前後左右に自律走行しながら目的地まで移動する 自律移動ロボット (AMRs:Autonomous Mobile Robots)の開発を加速するためのプラットフォーム「 Isaac Nova Orin 」をNVIDIAが発表しました。 NVIDIA Unveils Isaac Nova Orin to Accelerate Development of Autonomous Mobile Robots https://blogs.nvidia.com/blog/2022/03/22/nvidia-isaac-nova-orin-amrs/ AMRsは主に物流業界で活躍しているロボットで、Amazonの倉庫で活躍するルンバ風のロボットがその代表格と言えます。Amazonの倉庫に導入されているAMRsがどんなロボットなのか気になる人は、以下の記事をチェックしてみてください。 Amazonの棚をまるごと背負って運ぶ自律走行ロボットを巨大物流システム「Amazon Robotics」の現場で見てきました - GIGAZINE

2022年03月23日 14時32分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, 動画, Posted by logu_ii

