NVIDIAが「自動運転レベル3・4」の展開を加速させる新たな技術を発表

開発者向けカンファレンス「 GTC 2022 」において、NVIDIAが自動運転に関連する情報として、人間の一部介入を必要とするレベル3、および限定領域外でのみ人間の一部介入を必要とするレベル4を強化する、新たな技術やロードマップを発表しました。 Introducing DRIVE Hyperion 9 for Software-Defined Fleets | NVIDIA Blog https://blogs.nvidia.com/blog/2022/03/22/drive-hyperion-9-atlan/ Announcing DRIVE Map Scalable, Multi-Modal Engine | NVIDIA Blog https://blogs.nvidia.com/blog/2022/03/22/drive-map-multi-modal-mapping-engine/ DRIVE Gains Industry Momentum With $11 Billion Pipeline | NVIDIA Blog https://blogs.nvidia.com/blog/2022/03/22/drive-orin-byd-production/ ◆NVIDIA DRIVE Hyperion 9 NVIDIAが提供する自動運転車のオープン開発プラットフォーム「NVIDIA DRIVE」に、自動運転車のハードウェアアーキテクチャ「Hyperion 9」が登場します。360度カメラ、レーダー、 LiDAR 、超音波センサーなどのセンサー類を用いて自動運転を実現する「Hyperion 8」の後継となるHyperion 9には、14台のカメラと9台のレーダー、3台のLiDAR、20基の超音波センサーが搭載されており、これによりHyperion 8の2倍のセンサーデータを処理できるとのこと。

・関連記事

NVIDIAが自動運転車向けの次世代SoC「DRIVE Atlan」を発表、演算性能は1000TOPSで「車載データセンター」級 - GIGAZINE



NVIDIAが次世代GPUアーキテクチャ「Hopper」を発表、AI処理速度がAmpereの6倍など各種性能が飛躍的に向上 - GIGAZINE



メルセデス・ベンツとNVIDIAが新たな自動運転システムなどを含むソフト開発での協力を発表 - GIGAZINE

2022年03月23日 13時40分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, 乗り物, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.