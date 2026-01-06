2026年01月06日 20時00分 乗り物

一般的な大型トラックを自動運転車に変えるシステムの開発でKodiak AIが自動車部品メーカーのボッシュと協力



自動走行テクノロジーの開発を手がけるKodiak AIが、量産グレードの自動運転プラットフォームの製造および規模拡大に向けて、ドイツの自動車部品サプライヤーであるボッシュと協力する契約を結んだことを発表しました。Kodiak AIの自動運転プラットフォームである「Kodiak Driver」を搭載した自動運転トラックも、世界最大級のテクノロジー見本市であるCES 2026のボッシュブースで展示されています。



Kodiak AI and Bosch Partner to Scale Autonomous Trucking Hardware – Kodiak AI

https://kodiak.ai/news/kodiak-bosch-scale-autonomous-trucking-hardware





Kodiak AI teams up with Bosch to scale hardware for self-driving trucks | Reuters

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/kodiak-ai-teams-up-with-bosch-scale-hardware-self-driving-trucks-2026-01-05/



Kodiak taps Bosch to scale its self-driving truck tech | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/01/05/kodiak-taps-bosch-to-scale-its-self-driving-truck-tech/



2018年に設立されたKodiak AIは、トラック向けのブレーキ・ステアリング・センサー・ソフトウェアを備えた自動運転システムを開発しています。2025年1月には、Kodiak AIの自動運転トラックがエネルギー企業のAtlas Energy Solutionsに2台納入され、テキサス州西部とニューメキシコ州東部の石油産出地であるパーミアン盆地で無人運転による運行が開始されました。



Kodiak AIの創業者兼CEOであるドン・バーネット氏はAtlas Energy Solutionsへの自動運転トラックの納入に際し、「私たちの知る限り、自動運転車メーカーではなく顧客が自動運転車を所有して運用するのは初めてのケースです。私たちはこれが未来のモデルになると考えています」とコメントしています。



Kodiak AIはAtlas Energy Solutionsから100台の自動運転トラックを受注しており、記事作成時点では8台が納入済みです。なお、Atlas Energy Solutionsへの納入では、Kodiak AIはアメリカの自動車メーカーであるRoush Industriesと協力しているとのこと。





そして現地時間の2026年1月5日、Kodiak AIは大手自動車部品サプライヤーのボッシュと、量産グレードの冗長性を備えた自動運転プラットフォームの製造における協業と規模拡大に関する契約を締結したことを発表しました。



Kodiak AIとボッシュは、Kodiak AIの自動運転プラットフォーム「Kodiak Driver」を通じ、工場の生産ラインやサードパーティーのカスタマイズでトラックを自動運転車にするための冗長プラットフォームを共同開発します。このプラットフォームには、「Kodiak Driver」を導入するために必要なハードウェアやファームウェア、ソフトウェアインターフェースが搭載されているとのこと。





バーネット氏は声明で、「無人トラックと物理AIの導入を推進するには堅固な自律走行テクノロジーだけでなく、真のスケールアップを実現するための製造経験と強固なサプライチェーンも必要です。ボッシュとの協業により、モジュール性・保守性・システムレベルの統合性を備えた自律走行ハードウェアを後付けと工場ライン統合の両方において、商業的に成功するために必要な規模に拡張できると確信しています」とコメントしています。



今回の契約によりボッシュはKodiak AIに対し、センサーやステアリング技術などの車両駆動部品を含む様々なハードウェアコンポーネントを供給します。ボッシュの北米社長を務めるポール・トーマス氏は、「量産グレードのハードウェアを供給することで、Kodiak AIと共同で次世代の自動運転トラックの実現を目指します」と述べました。



Kodiak Driver搭載の自動運転トラックは1月6日～9日まで、CES 2026のボッシュブースで展示されています。

