2026年06月23日 18時02分 AI

OpenRouterで中華モデル「GLM-5.2」のAPI利用者が急増、AIユーザーたちは何に使っているのか？



「GLM-5.2」は中国企業のZ.aiが日本時間の2026年6月17日に公開したAIモデルで、複数のテストでClaude Opus 4.7を上回り、一部のテストではClaude Fable 5を超える性能を示しています。そんなGLM-5.2についてAPIサービスを展開するOpenRouterが初週の動向を報告しました。



GLM 5.2 - API Pricing & Benchmarks | OpenRouter

https://openrouter.ai/z-ai/glm-5.2#benchmarks





GLM 5.2 vs DeepSeek V4: share of tokens on OpenRouter



GLM 5.2 has had a very fast uptake relative to most open-weight launches pic.twitter.com/C40EMaDEPW — OpenRouter (@OpenRouter) June 23, 2026



Z.aiはGLMシリーズというAIモデルの開発で知られる企業です。GLMシリーズはモデルを公開するオープンモデルとして開発されているのが特徴で、2026年6月13日に「Claude Fable 5」と「Claude Mythos 5」のサービスが停止した際にGLM-5.2の発表を告知し、2026年6月17日に正式公開しました。GLM-5.2は複数のベンチマークテストでClaude Opus 4.7やGPT-5.5を上回るスコアを記録し、人間によるブラインドテストを実施するDesign Arenaのコーディング性能テストではClaude Fabe 5を超えて世界一の座を獲得しています。



Claude Opus 4.7超えの中華モデル「GLM-5.2」が正式発表される、一部テストではClaude Fable 5を上回りオープンモデルとして誰でもダウンロード可能に - GIGAZINE





GLM-5.2はAPI経由で利用可能で、AI企業各社のAPIを取り扱っているOpenRouterもGLM-5.2のAPIを提供しています。以下の画像はOpenRouter上で使われたAPIモデルの日ごとのシェアを示したもので、白色がZ.ai、青色がDeepSeekのシェアを示しています。Z.aiのシェアはGLM-5.2が登場した現地時間2026年6月16日を境に急増しています。





OpenRouterではZ.aiの複数のモデルを利用可能ですが、GLM-5.2が75％のシェアを占めているとのこと。OpenRouterは「GLM-5.2はほとんどのオープンモデルと比べて非常に急速な普及を遂げている」とコメントしています。





OpenRouterのモデル詳細ページを確認すると、GLM-5.2の用途で最も多いのはAIエージェントの「Hermes Agent」で、「pi」「Claude Code」「Kilo Code」「Cursor」といったエージェントでも利用されています。





AIコーディングエージェントのCline公式XアカウントもGLM-5.2を高く評価しており、「Clineの実在するバグの修正をGLM-5.2とClaude Opus 4.8に実行させた結果、GLM-5.2の方がコストと品質の点で優秀だった」「GLM-5.2はClaude Opus 4.8の2倍のトークンを消費したが、コストは半分だった」「GLM-5.2はタスク完了前にコンパイル可能か否かを検証したが、Claude Opus 4.8は検証せずエラーを残した」と報告しています。



We've kept hearing how GLM-5.2 beats Opus 4.8, and are skeptical of benchmarks - so we tested them on a real bug from the Cline repo. While both models fixed the issue, GLM was the winner in terms of cost and code quality:



- GLM used twice as many tokens (GLM 1.1m vs Opus 660K)… pic.twitter.com/0MQGjbsavp — Cline (@cline) June 22, 2026