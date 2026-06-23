2026年06月23日 17時00分 試食

「クラフトボス シャリシャリラテ 氷カフェラテ」はひんやり冷たい氷のシャリシャリ食感でカフェラテの甘みと苦みが楽しめる



サントリーから「クラフトボス シャリシャリラテ 氷カフェラテ」が2026年6月23日に登場しました。ペットボトルごと凍らせたラテをそのまま手軽に楽しめるのが特徴で、凍る温度を低くすることで最初から最後までラテのシャリシャリした食感としっかりした甘みを楽しめるとのことで、実際に凍らせて飲んでみました。



クラフトボス シャリシャリラテ 氷カフェラテ 440mlペット 商品情報（カロリー・原材料） サントリー

https://products.suntory.co.jp/d/4901777447059/



クラフトボス シャリシャリラテ 氷カフェラテのパッケージはこんな感じ。あらかじめ冷凍庫で凍らせてあります。





原材料は牛乳、砂糖、乳製品、コーヒー、ぶどう糖、食用油脂など。カロリーは100mlあたり60kcalなので、1本440mlあたりで計算すると264kcalになります。





まずは冷凍庫で立てて凍らせて、取り出してから「シェイクしてシャカシャカするようになったら飲み頃」とのこと。





ガッチリと凍っていたので、しばらく室温下に置いてから思いっきりシェイク。





シャリシャリという音が鳴り、カチカチだったペットボトルが握ると少しへこむくらいに氷が溶けてきたので、透明なグラスに中身を注いでみました。





見事にシャーベット状。





スプーンですくって食べてみました。シャリシャリとした氷の食感とともに、牛乳でまろやかになったコーヒーのほのかな苦みと砂糖の優しい甘みがしっかりと感じられます。最初の飲み口はやや甘みが強いものの、飲み進めると甘さが少しずつ控えめになり、同時にコーヒーの苦みがしっかりと感じられるようになるので、味の変化を涼しげに楽しめます。





クラフトボス シャリシャリラテ 氷カフェラテは2026年6月23日から全国のコンビニやスーパーで購入可能。希望小売価格は260円です。また、Amazon.co.jpだと記事作成時点で24本セットが税込3120円で購入可能です。



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