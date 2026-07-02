2026年07月02日 21時00分 AI

GLM-5.2の開発元による中国製AIエージェントアプリ「ZCode」、AnthropicやOpenAIのAIモデルも活用可能



中国企業のZ.aiはClaude Opus 4.8などの高性能クローズドモデルに匹敵する性能のAIモデルをオープンモデルとして公開しており、API経由でのAIサービスも展開しています。そんなZ.aiはClaude CodeやCodexに似たAIエージェントアプリ「ZCode」もリリースしています。



ZCode - Simple, Fast, Vibe‑Ready | Official Harness for GLM-5.2

https://zcode.z.ai/en



Z.aiは高性能AIモデルのGLMシリーズで知られる企業です。2026年6月に登場したGLM-5.2はAnthropicのClaude Opus 4.7を超えるベンチマークスコアを記録しつつ、クローズドモデルではなくオープンモデルとして公開されているのが特徴。また、API経由でのサービスも展開しており、性能に対して料金が安価であることから人気を集め、OpenRouterでも急速にシェアを拡大しています。



Claude Opus 4.7超えの中華モデル「GLM-5.2」が正式発表される、一部テストではClaude Fable 5を上回りオープンモデルとして誰でもダウンロード可能に - GIGAZINE





ZCodeはZ.aiが開発しているAIエージェントアプリで、GLM-5.2に最適化されています。また、AnthropicやOpenAIなどの他社製AIモデルを利用することもできます。





ZCodeを使えば、AIにコード生成を依頼したり、単一アプリ上でコードをチェックしたりできます。





また、MCPサーバーやSkillsにも対応しています。





さらに、WeChatやTelegramといったメッセージアプリから指示を送信してリモートコントロールすることも可能。





ZCodeのドキュメントは以下のリンク先で確認できます。



ZCode Docs - Use ZCode with GLM-5.2, GLM Coding Plan, and AI Coding Agents

https://zcode.z.ai/en/docs/welcome

