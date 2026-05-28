動画生成AI「Runway」がChatGPTやClaudeのチャット内で利用可能に、チャットで参考画像やアイデアを入力して動画化できる
動画生成AIサービスを展開するRunwayが「Runway MCP」を発表しました。Runway MCPの登場により、Runwayの動画生成機能をChatGPTやClaudeといった他社製AIサービス内で使用可能となります。
Runway MCP | Generate video from Claude, ChatGPT, and Cursor
https://runwayml.com/mcp
Runway News | Introducing Runway MCP
https://runwayml.com/news/mcp
MCPはAIと各種サービスを連携させる仕組みで、「ChatGPTとチャットしつつ、画像の編集をPhotoshopに任せる」といったようにチャットAIの画面内で各種サービスを実行することができます。Runway MCPの登場により、Runwayの画像および動画生成機能を各種AIサービスで使えるようになったというわけです。
ChatGPTとRunway MCPを連携させた場合、「AIとチャットして動画の詳細設定を作り、そのまま動画生成を実行する」「チャットで入力した画像を使ってRunwayで動画を生成する」といった作業フローを実現できます。
ChatGPTでRunwayの生成機能を使えるようにする手順は次の通り。まずChatGPTの左サイドバー内にある「アプリ」をクリックします。
検索欄に「Runway」と入力して「Runway」をクリック。
Runwayの説明画面が表示されたら「接続する」をクリック。
「Runwayでサインイン」をクリックしてサインイン処理を進めるとChatGPT内でRunwayを使えるようになります。
Runway MCPはChatGPTだけでなくMCPに対応した各種チャットAIやAIエージェントなどでも使用可能です。
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in AI, Posted by log1o_hf
You can read the machine translated English article The video generation AI 'Runway' is now ….