2026年05月28日 13時39分 AI

動画生成AI「Runway」がChatGPTやClaudeのチャット内で利用可能に、チャットで参考画像やアイデアを入力して動画化できる



動画生成AIサービスを展開するRunwayが「Runway MCP」を発表しました。Runway MCPの登場により、Runwayの動画生成機能をChatGPTやClaudeといった他社製AIサービス内で使用可能となります。



Runway MCP | Generate video from Claude, ChatGPT, and Cursor

https://runwayml.com/mcp



Runway News | Introducing Runway MCP

https://runwayml.com/news/mcp



MCPはAIと各種サービスを連携させる仕組みで、「ChatGPTとチャットしつつ、画像の編集をPhotoshopに任せる」といったようにチャットAIの画面内で各種サービスを実行することができます。Runway MCPの登場により、Runwayの画像および動画生成機能を各種AIサービスで使えるようになったというわけです。



ChatGPTとRunway MCPを連携させた場合、「AIとチャットして動画の詳細設定を作り、そのまま動画生成を実行する」「チャットで入力した画像を使ってRunwayで動画を生成する」といった作業フローを実現できます。





ChatGPTでRunwayの生成機能を使えるようにする手順は次の通り。まずChatGPTの左サイドバー内にある「アプリ」をクリックします。





検索欄に「Runway」と入力して「Runway」をクリック。





Runwayの説明画面が表示されたら「接続する」をクリック。





「Runwayでサインイン」をクリックしてサインイン処理を進めるとChatGPT内でRunwayを使えるようになります。





Runway MCPはChatGPTだけでなくMCPに対応した各種チャットAIやAIエージェントなどでも使用可能です。

