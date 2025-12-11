2025年12月11日 11時45分 ネットサービス

ChatGPTにAdobe Photoshopが統合されて無料で画像編集が可能に



Adobeの主力製品であるPhotoshop、Express、AcrobatがChatGPTにネイティブ統合され、ChatGPT上から無料で利用可能になりました。



Edit with Photoshop in ChatGPT | Adobe Blog

https://blog.adobe.com/en/publish/2025/12/10/edit-photoshop-chatgpt



Adobe Makes Creativity Accessible for Everyone with Adobe Photoshop, Adobe Express and Adobe Acrobat in ChatGPT

https://news.adobe.com/news/2025/12/adobe-photoshop-express-acrobat-chatgpt





ChatGPTから各ツールを使うには「Adobe Photoshop、画像の背景をぼかすのを手伝ってください」のように、アプリ名を入力したあとに必要な指示を入力するだけ。



Photoshopを使うと、画像の品質を維持したまま、特定部分の明るさやコントラスト、露出などを調整したり、グリッチやグローといったエフェクトをかけたりすることができます。





Expressでは、プロ仕様のライブラリからあらゆる場面に最適なデザインの作成・カスタマイズができます。テキスト入力や画像の差し替え、アニメーション追加などが、別のアプリに移行することなく、ChatGPT内で完結します。





Acrobatでは、直接PDFを編集し、テキストや表を抽出したり、複数ファイルの整理・結合や、書式や品質を失うことなくPDFへの変換が可能です。機密情報を黒塗りにすることもできます。





Adobeといえば高品質なツールをサブスクリプションで提供している企業ですが、ChatGPTに統合されたツールは無料で利用可能。ChatGPTのデスクトップ版やウェブ版、iOS版では3種類ともすでにリリースされています。Android向けはまずAdobe Express for ChatGPTのみでスタートし、近日中にPhotoshopとAcrobatも対応する予定となっています。

