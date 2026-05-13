2026年05月13日 15時31分 AI

AIで法務を効率化するためのClaude連携アプリをAnthropicがリリース、取引・雇用・訴訟などあらゆる法務に対応



AIサービス「Claude」の開発元であるAnthropicが、Claudeと法務関連サービスを連携させる機能の導入を発表しました。これにより、Claudeを通じて法律に関するタスクを高精度に実行できるようになります。



Claude Legal Solutions | Claude by Anthropic

https://claude.com/solutions/legal



Claude for the legal industry | Claude

https://claude.com/blog/claude-for-the-legal-industry



New agents for legal professionals | Claude Cowork - YouTube





チャットAIなどのAIシステムとWordやExcelといった伝統的システムを結び付ける仕組みとして「MCP」というプロトコルが存在します。Anthropicは20以上の法律サービス用のMCPコネクターを開発し、Claudeと法律関連サービスの連携を強化しました。



公開されたMCPコネクターは法的業務向けに最適化されたAIとの接続を可能にする「CoCounsel Legal」や、契約条項などの検索に特化した「Ironclad Contracts」など多岐に渡ります。各MCPコネクターはClaudeの有料プランで使用可能な業務効率化サービス「Claude Cowork」の一環として提供されています。



法律関連サービスとの連携を強化することで、ユーザーは「法律を順守するためのデータ管理設計」などをAIに任せることが可能。





「顧客が提示した条件と社内ガバナンスの整合性調査」なども可能です。





Anthropicによると、Claude Coworkは法務に用いられることが最も多いとのこと。Anthropicの法律関連製品の責任者であるマーク・パイク氏はArtificial Lawyerのインタビューに応じて「Claudeは文書構造の理解や添付資料の定義用語追跡などに秀でています。法律業界をリードする企業と提携し、意思決定プロセスに人間を関与させることで、法律専門家としてのAIを新たな形で提供できると考えています」と述べています。

